Ажіотаж навколо Меган Маркл: британці впевнені, що герцогиня народить сьогодні

Меган Маркл повинна народити свого первістка з дня на день

Меган Маркл повинна народити дитину вже сьогодні, 30 квітня. Принаймні, в цьому переконані більшість британців, які з нетерпінням чекають поповнення в королівській родині. Крім того, про те, що Меган народить сьогодні пишуть більшість місцевих ЗМІ, повідомляє Daily Star.

Ажіотаж навколо народження малюка настільки серйозний, що в мережі запустили флешмоб під хештегом #babysussex.

Меган Маркл може народити 30 квітня (фото twitter.com)

Букінгемський палац поки мовчить, але вчора фанати королівської сім'ї стверджували, що бачили в лондонському передмісті Чізуік службові автомобілі медперсоналу. Це може свідчити про те, що пологи вже почалися.

Раніше Меган казала, що дитина має народитися в кінці квітня - початку травня, точної дати озвучено не було.

Me waiting for Meghan Markle to have her baby...any day now #BabySussex pic.twitter.com/3WkME8NHSm