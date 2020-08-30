ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Азбука водіїв: знаки та жести, які варто знати кожному

Неділя 30 серпня 2020 12:55
Азбука водіїв: знаки та жести, які варто знати кожному
Експерти розповіли значення таємних знаків водіїв (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці розповіли, що означають жести і знаки водіїв на дорогах

Водії мають свою власну абетку жестів і знаків, якими вони спілкуються з іншими учасниками руху на дорогах. Експерти склали список таких жестів і пояснили значення кожного з них.

Знання цих знаків знадобиться кожному і не тільки водіям, через те, що вони можуть допомогти уникнути перешкоди або не потрапити у небезпечну ситуацію. Про це пише ТСН.

Моргання стоп-сигналами. Якщо водій, що їде попереду, використовував цей жест, то це означає, що ви їдете до нього занадто близько і потрібно збільшити дистанцію. Один сигнал водії зазвичай посилають в знак подяки за те, що інший учасник руху його пропустив на дорозі.

Стук в долоні. Якщо один з водіїв здійснив обгін і поплескав у долоні, то варто звернути увагу, оскільки це може означати, що у вас нещільно закрита кришка багажника або вантажне відділення.

Водій малює пальцем коло в повітрі. Якщо вас обігнали, і водій показує такий знак, то це означає, що у вас спущене колесо. Зупиніться і перевірте свої колеса.

Водій показує дулю. Не варто ображатися на такий жест, оскільки це знак того, що попереду перешкода на дорозі, наприклад, велика яма або камінь.

Моргає фарами назустріч. Найпоширеніший сигнал водіїв про те, що попереду вас чекає перешкода у вигляді аварії, ремонту або співробітників поліції, які ловлять порушників.

Піднята рука з відкритою долонею. Це знак подяки від іншого водія за те, що ви його пропустили або поступилися дорогою. На такий жест можна відповісти також – це буде ввічливо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть водіїв автобусів і вантажних машин зобов'язати перездати на права.

А також розповідали про те, як швидко і без проблем забрати свою машину зі штрафмайданчика.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України водители
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся