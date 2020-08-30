Азбука водіїв: знаки та жести, які варто знати кожному

Експерти розповіли значення таємних знаків водіїв (Фото: pixabay.com)

Фахівці розповіли, що означають жести і знаки водіїв на дорогах

Водії мають свою власну абетку жестів і знаків, якими вони спілкуються з іншими учасниками руху на дорогах. Експерти склали список таких жестів і пояснили значення кожного з них.

Знання цих знаків знадобиться кожному і не тільки водіям, через те, що вони можуть допомогти уникнути перешкоди або не потрапити у небезпечну ситуацію. Про це пише ТСН.

Моргання стоп-сигналами. Якщо водій, що їде попереду, використовував цей жест, то це означає, що ви їдете до нього занадто близько і потрібно збільшити дистанцію. Один сигнал водії зазвичай посилають в знак подяки за те, що інший учасник руху його пропустив на дорозі.

Стук в долоні. Якщо один з водіїв здійснив обгін і поплескав у долоні, то варто звернути увагу, оскільки це може означати, що у вас нещільно закрита кришка багажника або вантажне відділення.

Водій малює пальцем коло в повітрі. Якщо вас обігнали, і водій показує такий знак, то це означає, що у вас спущене колесо. Зупиніться і перевірте свої колеса.

Водій показує дулю. Не варто ображатися на такий жест, оскільки це знак того, що попереду перешкода на дорозі, наприклад, велика яма або камінь.

Моргає фарами назустріч. Найпоширеніший сигнал водіїв про те, що попереду вас чекає перешкода у вигляді аварії, ремонту або співробітників поліції, які ловлять порушників.

Піднята рука з відкритою долонею. Це знак подяки від іншого водія за те, що ви його пропустили або поступилися дорогою. На такий жест можна відповісти також – це буде ввічливо.

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