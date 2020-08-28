Забрать авто со штрафплощадки можно за несколько минут: как это сделать

Забрать авто со штрафплощадки стало проще (иллюстративное фото: freepik.com)

Сервис возврата автомобиля запустили в тестовом режиме

В Украине запустили новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%. Новшество пока работает в Киеве в тестовом режиме.

По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентина Осипова, теперь автомобилисты смогут забрать свои машины всего за несколько минут. Об этом передали в пресс-службе КГГА.

Как воспользоваться услугой

Жителям столицы для более оперативного возврата авто со штрафплощадок нужно ввести данные машины в приложении Kyiv Smart City: перейдите на вкладку "Городские сервисы" - "Сервисы водителя" - "Эвакуация" и введите номер автомобиля.

Это позволит создать электронное заявление. Если данные внесены до 18:00, оно будет подтверждено в тот же день, а если после 18:00 - на следующий день.

Водителю достаточно распечатать документ, подписать его и идти сразу на штрафплощадку к представителю полиции.

Там ваше заявление отсканируют и выдадут автомобиль - всего за несколько минут.

"Кстати, по многочисленным просьбам водителей увеличили время работы штрафплощадок в субботу - с 09:00 до 17:00", - добавил Осипов.

В приложении Kyiv Smart City также можно просмотреть детали эвакуации, доказательную базу с фотоматериалами.

Ранее сообщалось, что недавно в центре Киева водитель эвакуатора открыл огонь.

Напомним, что в Украине действуют новые правила сдачи на права.