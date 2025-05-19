Азарт, гріх і західний вплив. Як Талібан знищує спорт: під забороною навіть шахи

Шахи -"азартна гра"?

У травні цього року представник спортивної дирекції Афганістану Аталь Машвані заявив, що шахи тимчасово заборонені, бо мають "релігійні суперечності" та можуть вважатися засобом азартної гри.

Він послався на закон про "заохочення доброчесності та запобігання порокам", ухвалений у 2023 році. Згідно з цим нормативом, будь-яка діяльність, що асоціюється з азартом, підлягає забороні.

"Існують релігійні заперечення проти шахів. Поки ці питання не буде вирішено, гра призупиняється", - зазначив Аталь Машвані.

Водночас журналіст і гросмейстер Ян Роджерс повідомив, що, згідно з представниками шахової федерації, заборона не є остаточною, а має тимчасовий характер - до з’ясування всіх обставин.

Але реальні наслідки вже відчутні. Турніри не проводяться вже понад два роки, а сама федерація фактично не функціонує. Влада також призупинила її роботу "на невизначений термін із релігійних міркувань", що паралізує розвиток шахів на всіх рівнях.

Як заборона вдарила по афганцям

Місцеві мешканці не поділяють точку зору влади щодо шахів. Власник кафе з Кабула Азізулла Гулзада, який організовував неофіційні шахові турніри, вважає, що заборона шкодить молоді. Він наголосив, що шахи не мають нічого спільного з азартними іграми, а навпаки - сприяють розвитку мислення.

"Молоді нічим зайнятися, багато хто приходив щодня. Замовляли чай і грали в шахи з друзями", - сказав Гулзада.

На його думку, шахи допомагали не лише в дозвіллі, а й підтримували невеликий бізнес. Він також зауважив, що ця гра є популярною у багатьох мусульманських країнах, і тому немає причин для релігійного засудження.

Однак слова місцевих підприємців і гравців не були враховані при ухваленні рішення. Такі дії уряду поглиблюють соціальну ізоляцію, особливо серед молоді, яка й без того має обмежені можливості для самореалізації. Заборона шахів стала ще одним прикладом відокремлення країни від світової спортивної та культурної спільноти.

До заборони шахи були доволі популярною грою у Кабулі (фото: скриншот youtube.com/@France24_en)

ММА та жіночий спорт: під контролем шаріату

Шахи - не єдина ціль афганської влади. У серпні 2024 року "Талібан" також заборонив змішані єдиноборства (ММА), пояснивши це їхньою "жорстокістю та несумісністю з ісламом".

"Цей вид спорту проблематичний з точки зору законів шаріату і в багатьох аспектах суперечить вченню ісламу. Саме тому було прийнято рішення заборонити змішані єдиноборства в Афганістані", - йдеться в заяві спортивного управління Афганістану.

Один із чиновників також додав, що ММА небезпечні для здоров’я та можуть призвести до тяжких травм або смерті. Заборону видало Міністерство поширення чеснот і запобігання порокам після проведення власного розслідування.

Крім того, з 2021 року жінкам заборонено будь-які спортивні активності, включаючи участь у національних збірних. Представник комісії з культури Ахмадулла Васик тоді пояснив, що заняття спортом можуть призвести до оголення частин тіла, що "неприпустимо згідно з ісламом".

"Іслам і Ісламський Емірат не допускають цього", - сказав Васик.

Таким чином, Афганістан фактично ізолюється від міжнародного спортивного середовища, адже, наприклад, для участі в турнірах з крикету обов’язковою умовою є наявність жіночої збірної. Однак талібська влада заявляє, що не має наміру йти на компроміси, навіть ціною міжнародної ізоляції.

У Афганістані існувала своя школа MMA, представником якої був, наприклад, боєць Вахід Нажанд (фото: oktagonmma.com)