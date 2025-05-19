Азарт, грех и западное влияние. Как Талибан уничтожает спорт: под запретом даже шахматы

Шахматы - "азартная игра"?

В мае этого года представитель спортивной дирекции Афганистана Аталь Машвани заявил, что шахматы временно запрещены, потому что имеют "религиозные противоречия" и могут считаться средством азартной игры.

Он сослался на закон о "поощрении добродетели и предотвращении пороков", принятый в 2023 году. Согласно этому нормативу, любая деятельность, ассоциирующаяся с азартом, подлежит запрету.

"Существуют религиозные возражения против шахмат. Пока эти вопросы не будут решены, игра приостанавливается", - отметил Аталь Машвани.

В то же время журналист и гроссмейстер Ян Роджерс сообщил, что, согласно представителям шахматной федерации, запрет не является окончательным, а носит временный характер - до выяснения всех обстоятельств.

Но реальные последствия уже ощутимы. Турниры не проводятся уже более двух лет, а сама федерация фактически не функционирует. Власти также приостановили ее работу "на неопределенный срок по религиозным соображениям", что парализует развитие шахмат на всех уровнях.

Как запрет ударил по афганцам

Местные жители не разделяют точку зрения властей относительно шахмат. Владелец кафе из Кабула Азизулла Гулзада, который организовывал неофициальные шахматные турниры, считает, что запрет вредит молодежи. Он отметил, что шахматы не имеют ничего общего с азартными играми, а наоборот - способствуют развитию мышления.

"Молодежи нечем заняться, многие приходили каждый день. Заказывали чай и играли в шахматы с друзьями", - сказал Гулзада.

По его мнению, шахматы помогали не только в досуге, но и поддерживали небольшой бизнес. Он также отметил, что эта игра популярна во многих мусульманских странах, и поэтому нет причин для религиозного осуждения.

Однако слова местных предпринимателей и игроков не были учтены при принятии решения. Такие действия правительства углубляют социальную изоляцию, особенно среди молодежи, которая и без того имеет ограниченные возможности для самореализации. Запрет шахмат стал еще одним примером отделения страны от мирового спортивного и культурного сообщества.

До запрета шахматы были довольно популярной игрой в Кабуле (фото: скриншот youtube.com/@France24_en)

ММА и женский спорт: под контролем шариата

Шахматы - не единственная цель афганских властей. В августе 2024 года "Талибан" также запретил смешанные единоборства (ММА), объяснив это их "жестокостью и несовместимостью с исламом".

"Этот вид спорта проблематичен с точки зрения законов шариата и во многих аспектах противоречит учению ислама. Именно поэтому было принято решение запретить смешанные единоборства в Афганистане", - говорится в заявлении спортивного управления Афганистана.

Один из чиновников также добавил, что ММА опасны для здоровья и могут привести к тяжелым травмам или смерти. Запрет выдало Министерство распространения добродетели и предотвращения пороков после проведения собственного расследования.

Кроме того, с 2021 года женщинам запрещены любые спортивные активности, включая участие в национальных сборных. Представитель комиссии по культуре Ахмадулла Васик тогда объяснил, что занятия спортом могут привести к обнажению частей тела, что "недопустимо согласно исламу".

"Ислам и Исламский Эмират не допускают этого", - сказал Васик.

Таким образом, Афганистан фактически изолируется от международной спортивной среды, ведь, например, для участия в турнирах по крикету обязательным условием является наличие женской сборной. Однако талибские власти заявляют, что не намерены идти на компромиссы, даже ценой международной изоляции.

В Афганистане существовала своя школа MMA, представителем которой был, например, боец Вахид Нажанд (фото: oktagonmma.com)