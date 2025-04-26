Легенда "Манчестер Юнайтед" став бійцем ММА: коли і з ким перший бій

Колишній футболіст, захисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Франції Патріс Евра оголосив про свій дебют у змішаних єдиноборствах (MMA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис організації PFL (Professional Fighters League) в соціальній мережі Х (Twitter).

Коли відбудеться перший бій Патріса Евра в ММА

Перший бій легенди МЮ відбудеться 23 травня 2025 року на турнірі PFL Europe у Парижі, який прийматиме спортивно-концертний комплекс Accor Arena на 15 тисяч глядачів.

Турнір також включатиме інші поєдинки, зокрема бої за участю Мансуру Барнауї, Арчі Колгана, Тейлора Лапілуса, Патріка Хабірори та інших відомих бійців.

Квитки на подію вже доступні для придбання на офіційному сайті Accor Arena.​ Їхня вартість стартує від 45 євро. Анонс бою Патріса Евра

З ким буде битися Патріс Евра

За інформацією західних ЗМІ, 43-річний Евра, який завершив футбольну кар'єру у 2019 році, почав серйозно цікавитися бойовими мистецтвами ще у 2016-му.

До свого професійного бійцівського дебюту він готувався разом із зіркою PFL Седріком Думбе.

Хоча ім'я суперника Евра поки не оголошено, француз жартома запропонував зустрітися в SmartCage зі своїм колишнім футбольним опонентом Луїсом Суаресом, з яким у нього були конфлікти під час футбольної кар'єри. ​

"Мене питали, з ким я хочу битися. Я кажу: Луїс Суарес. Я заплачу з власної кишені. Він навіть може мене вкусити", - написав Евра у своєму Х (Twitter). Патріс Евра (фото: instagram.com/patrice.evra)

Чим буде цікавий бій і що таке SmartCage

У анонсі бою вказано, що Патріс битиметься не у SmartCage - "розумній клітці", а не у звичайному октагоні.

SmartCage в ММА - це інноваційна технологія, яка поєднує датчики, аналітику та штучний інтелект, щоби в реальному часі надавати глядачам детальну статистику про бій.

Вона вимірює:

силу ударів (удари руками й ногами в джоулях)

швидкість ударів

загальну активність бійця (кількість рухів, контроль тощо)

переміщення в клітці

Ці дані одразу виводяться на екран під час трансляції, щоб фанати отримували більше контексту до того, що відбувається у клітці - хто реально домінує, навіть якщо судді цього не враховують.

Це своєрідна спроба "оцифрувати" бій і зробити його більш зрозумілим для аудиторії.

Хто такий Патріс Евра

Евра грав на позиції лівого захисника. Найбільш відомий за виступами у "Манчестер Юнайтед", у складі якого з 2006 по 2014 рік виграв п’ять титулів Прем'єр-ліги та Лігу чемпіонів. Також грав за "Монако", "Ювентус", "Марсель", "Вест Гем" та інші команди. Патріс Евра (фото: Вікіпедія)

У збірній Франції провів понад 80 матчів, учасник чемпіонатів світу та Європи.

Евра вважався одним із найкращих лівих захисників свого часу. Він був дуже енергійний, швидкий, агресивний у відборі та добре підключався до атак.

Поза футболом Патріс відомий своїм харизматичним характером, гумором і яскравими відео в соцмережах (його фраза "I love this game!" стала мемом серед фанатів).