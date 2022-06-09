Опытные водители советуют летом мыть днище авто: зачем и как правильно это делать

Регулярная мойка автомобиля обязательна в любое время года. Это не только даст вашей машине приятный и чистый вид, но и поможет уберечь технику и продлить ей жизнь намного дольше. И тщательно смывать нужно не только грязь сверху, но и снизу.

Почему нужно обязательно мыть днище автомобиля регулярно и когда это лучше всего делать - читайте ниже.

Почему нужно мыть днище автомобиля

Кузов автомобиля постоянно атакует грязь и реагенты, особенно днище. Регулярная мойка помогает смыть то, что приводит к коррозии и тем самым продлить жизнь вашему железному коню.

Мойка автомобиля - очень важная процедура при уходе за машиной. Это не только показывает отношение владельца к собственному автомобилю, но является необходимостью для техники.

Зимой на дороги выливают тонну реагентов и соли, которые смешиваются с грязью и талой водой, создают адский коктейль. И довольно быстро этот коктейль может вызвать коррозию не только кузовных деталей.

Еще грязь на днище усложняет диагностику при поломке автомобиля, нарушает охлаждение выхлопной системы. Поэтому днище нужно очищать регулярно - в любое время года.

Обработка от антикоррозии нового автомобиля - хорошая процедура, но ее едва хватает на пару сезонов. А если автомобиль у вас старше 5 лет - за кузовом нужно ухаживать более тщательно.

Днище нужно мыть регулярно - в среднем раз в полгода, а после каждого сезона осень-зима - проверять состояние покрытия и при необходимости - обновлять покрытие.

Днище автомобиля б/у нуждается в усиленной защите

При покупке б/у авто, нужно выяснить, какая защита днища стоит. Кроме антикоррозийной обработки часто на автомобили ставят дополнительную защиту пластиком. Такая защита может закрывать только моторный отсек или же днище полностью.

Очень часто мыть днище тоже не рекомендуется - такая не контролированная очистка может причинить вред. Сильные струи могут повредить защитное покрытие и спровоцировать появление ржавых жучков в невидимой зоне.

Элементы подвески нужно мыть очень тщательно и только на подъемнике - это избавит вас от многих хлопот и ошибок.

Эксперты также рекомендуют найти специализированную мойку, где сотрудники хорошо знают о том, что нельзя слишком близко подносить пистолет с водой к резиновым частям.

Как правильно мыть днище авто

Бесконтактная мойка днища с помощью аппарата высокого давления включает три этапа: предварительное ополаскивание, нанесение пены на 5-10 минут, удаление пены струей воды.

Очень важно правильно выбирать насадку - для днища нельзя использовать грязевую фрезу.

Струя воды должна быть под углом 15-40 градусов для обычных загрязнений, и 40-90 - для слабых.

Максимально ударное давление достигается на расстоянии 10-30 см, но расстояние лучше увеличить, чтобы не повредить пылевики и сальники.

Как часто нужно мыть днище

Эксперты советуют мыть днище на новом автомобиле - раз в год, на более старых - раз в полгода. Идеальное время - в апреле-июне, когда заканчиваются периоды слякотной и холодной погоды. После мойки нужно проверить целостность защиты и резиновых деталей.

Если же вам пришлось много ездить по бездорожью, вы пару раз подряд попали в сильный ливень, заехали машиной в реку - проверку и очистку лучше сделать после этого обязательно.