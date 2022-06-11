Ці автомобільні хитрощі полегшать життя будь-якому водію

Людина проводить за кермом автомобіля величезну кількість часу. Знаючи деякі нюанси експлуатації, водій може спростити своє життя і уникнути багатьох проблем за кермом.

Бензобак

Зазвичай, коли людина тільки купила автомобіль, то вона легко може забути з якого боку бензобак. Однак, для цього є стрілочка біля символу колонки бензину на панелі приладів. Саме вона вкаже з якого боку бензобак.

Паркування

Під час паркування в гаражі, якщо людина ще не звикла до габаритів свого автомобіля, то можна підвісити до стелі невеликий м'ячик на рівні лобового скла в тому місці, де ви повинні залишити свій автомобіль.

Також можна оббити стінки гаража м'яким матеріалом, щоб випадково не подряпати двері машини при відкритті і не витрачати час на усунення подряпин.

Як прибрати подряпини

Якщо не вдалося уникнути дрібних подряпин на кузові, то можна спробувати замаскувати їх лаком для нігтів.

Економія бензину

Необхідно прибрати з багажника великі і важкі предмети, які не потрібні. Це допоможе знизити витрачання бензину на декілька відсотків.

Їзда по калюжах

Рух мокрою дорогою має багато прихованих небезпек. Найбільша з них - аквапланування. Вода потрапляє в протектор колеса, через що автомобіль наче піднімається над дорогою - фактично пливе. У цей момент машина абсолютно не має зчеплення з дорогою. Щоб цього уникнути, потрібно свідомо знижувати швидкість руху в мокру погоду.

Окрім того, додамо, якщо ви перевозите вантаж в багажнику, закріплюйте його таким чином, щоб виключити його вільне пересування, прив'яжіть його або поставте підпори.

Також не прикріплюйте до ключа запалювання додаткові ключі, щоб не створювати навантаження на замок запалювання.