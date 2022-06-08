Почему на заправках нельзя наливать топливо в пластиковые канистры: названы последствия

Во время войны возник дефицит топлива. Часто на АЗС автомобилисты стараются как можно больше приобрести горючего, что наливают его даже в пластиковые канистры.

Однако в пластиковую тару наливать топливо запрещено. Какие могут быть последствия - читайте ниже .

Почему запрещено наливать в пластиковую тару

Часто на заправках можно увидеть объявление, что "в пластиковые канистры" горючее не отпускается".

Также даже если вы ничего такого на дверях и стенах не обнаружили, то вам могут отказать устно. Кассиры или работники АЗС объясняют запрет по-разному.

Они могут рассказывать о едком топливе, растворяющем пластик, или же о высоком давлении паров бензина, который создает угрозу разрыва тары. Это действительно так, если речь идет о бутылке с водой, которая изготовлена из пищевого пластика.

Часто автомобилисты говорят, что отказ наливать в пластиковые канистры, это очередной повод для обмана. Такая тара чаще всего прозрачная, поэтому в ней легче обнаружить недолив или определить на глаз некачественное топливо.

Почему на АЗС нельзя наливать топливо в пластиковые канистры (freepik)

Однако, главной причиной запрета является то, что пластик имеет свойство накапливать статическое электричество. Искра может образоваться при трении горючей жидкости о стенки пластиковой тары, что становится причиной возгорания.

Кроме того, сейчас в продаже можно найти канистры, изготовленные из специального пластика, адаптированного под хранение топлива, о чем свидетельствует соответствующая подтверждающая надпись.