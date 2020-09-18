Автомобилистам придется заплатить еще один налог: о чем речь

Автомобилистам в Украине придется заплатить еще один налог (Коллаж РБК-Украина)

В Украине решили изменить правила транспортного налога для автомобилистов

Автомобилистам в Украине придется раскошелиться на еще один налог. В частности, предлагается уменьшить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей. Этот показатель используется для расчета транспортного налога.

В законопроекте №4101, который уже зарегистрирован в Верховной Раде, предлагается снизить порог с 375 минимальных зарплат до 200 по данным установленным на 1 января налогового года. Согласно этой норме, транспортный налог в текущем налоговом году будет взиматься с автомобилей, которые стоят более 1,2 миллиона гривен. Об этом пишет издание "Автоконсалтинг".

Налог на "элитные" автомобили был введен в Украине в 2014 году. В определении роскошных автомобилей правительство прописало машины не старше пяти лет, среднерыночная стоимость которых должна превышать среднерыночную сумму, указанную в законе. Владельцы таких автомобилей должны ежегодно платить транспортный налог в размере 25 тысяч гривен.

С учетом изменений, которые предложили внести в закон, в категорию плательщиков транспортного налога попадет большее количество новых автомобилей, а ставка будет повышена. Налог в 25 тысяч гривен украинцам придется оплатить в течение 60 дней после вручения уведомления.

В начале 2020 года в Украине было всего 172 таких автомобиля. И как посчитали в Кабмине, количество таких автовладельцев уменьшилось в 1,5 раза. А вот автомобилей, которые не дотягивают до нужного порога – стало больше.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев ждет новый налог на недвижимость.

А также рассказывали о том, что в Украине придумали новый налог на землю и сообщали, кому придется его заплатить.