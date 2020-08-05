Украинцев ждет новый налог на недвижимость: за что будем платить

Украинцев ждет налог на недвижимость (коллаж РБК-Украина)

Украинцев ждет налог, который нужно оплатить до осени

Украинцы должны оплачивать налог на недвижимость каждый год. Для этого нет разницы, являетесь ли вы резидентом, или нет. Отметим, что этот налог касается только собственников жилья. Об этом пишет "Сегодня".

Но есть исключения, при которых налог можно не платить

недвижимость, которая находится в собственности органов государственной власти и местного самоуправления;

объекты жилой и нежилой недвижимости, расположенные в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, определенные Законом, в том числе их части;

жилая недвижимость, непригодная для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, признанная такой согласно решению местного совета;

объекты нежилой недвижимости, использующиеся субъектами хозяйствования малого и среднего бизнеса, осуществляющими свою деятельность во временных сооружениях для предпринимательской деятельности и/или в малых архитектурных формах и на рынках;

здания и сооружения промышленности, сельскохозяйственных товаропроизводителей;

объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитывается пять и более детей.

Отметим, что есть категория недвижимости, которая обязательно облагается налогом.

квартир, площадь которых превышает 60 кв. м;

жилых домов площадью больше 120 кв. м;

других различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, площадью более 180 кв. м.

Сколько будем платить

Ставка налога устанавливается местными советами и не может быть более 1,5 % размера минимальной заработной платы, которая была установлена на 1 января отчетного года, за 1 кв.м. недвижимости, подлежащей налогообложению.

"То есть, с начала 2020 года размер минимальной зарплаты составляет 4723 грн, значит максимальный размер налоговой ставки на недвижимость не может превышать 70,8 грн за 1 кв. м", — рассказал изданию адвокат.

Чем больше площадь недвижимости - тем больше будет налог.

Как мы ранее сообщали, налог на жилье в Украине должен рассчитываться по новым критериям.