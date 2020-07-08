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Украинцам придумали новый налог на землю: кому и сколько придется платить

Среда 08 июля 2020 обновлено 12:23
Украинцам придумали новый налог на землю: кому и сколько придется платить
Украинцам придумали новый налог на землю (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцев хотят заставить платить налог за свою же землю

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект под номером №3131. Согласно нормативному акту, будет введен минимальный земельный налог. Сумма будет зависеть от оценочной стоимости, а платить будут даже те, кто ныне от налогов освобожден.

В среднем, это около 1400 гривен за один гектар земли. Сумма платежа равняется 5% от оценочной стоимости, и вносить его нужно будет один раз в год.

Если же подоходный налог - тот, который получили от пая - и налог на землю (сейчас около 0,3% от оценочной стоимости) будут меньше установленной "минималки", то минимальную сумму заплатить придется, причем всем, пишет Obozrevatel.

Юристы говорят, что в новом законе есть "интересное" уточнение. Так, в статье 281 Налогового кодекса говорится, что пенсионеры, ветераны, чернобыльцы, многодетные и другие категории, которые владеют менее 2 га земли, вообще освобождены от налогов.

А вот новый законопроект говорит, что платить будут все, кто владеет землей сельскохозяйственного назначения площадью от одного гектара.

Ранее мы писали, без каких составляющих закон про игорный бизнес в Украине обречен на провал.

Также сообщалось, у кого и в каких случаях могут забрать квартиру за долги по коммуналке.

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