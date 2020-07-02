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Автоматическое назначение пенсий в Украине: как работает новый сервис

STYLERЖизнь    02.07.2020 - 08:00
Автоматическое назначение пенсий в Украине: как работает новый сервис
Пенсия в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцы могут заранее узнать дату назначения пенсии и ее размер

Пенсии в Украине начали назначать автоматически при достижении гражданами соответствующего возраста. Новая сервисная услуга Пенсионного фонда заработала с 1 июля.

Новшество позволяет оформить выплаты без посещения органов Пенсионного фонда. Об этом рассказали в ПФУ на странице в Facebook.

Сервис также позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.

Пенсию можно оформить дистанционно на вебпортале при наличии цифровой подписи (КЭП, квалифицированная электронная подпись).

Как воспользоваться услугой автоматического назначения пенсий - инструкция

Пользователь, который не является пенсионером и который авторизовался на вебпортале ПФУ, с помощью КЭП должен:

  • заполнить атрибуты анкеты (заявление, общие данные, данные документа, удостоверяющего личность; адрес проживания и регистрации, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения)
  • добавить отсканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения права на определенные доплаты и льготы
  • подписать анкету-заявление КЭП и направить в орган Фонда.

По результатам обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении пенсии, дату такого назначения и размер пенсии с помощью СМС-сообщения, средствами портала и через мобильное приложение.

Отметим также, что согласно данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 миллиона пенсионеров. Из них более 8,4 миллиона получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 гривен.

Автоматическое назначение пенсий в Украине: как работает новый сервис

В Украине запустили автоматическое назначение пенсий (Фото: facebook.com/pfu.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что пенсионерам в Украине снова повысили выплаты, и прибавку получит ряд категорий.

Напомним также, что украинцев предупредили о задержке пенсий - такие неудобства грозят жителям некоторых регионов.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины пенсиипенсия в Украине
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