Автоматическое назначение пенсий в Украине: как работает новый сервис

Украинцы могут заранее узнать дату назначения пенсии и ее размер
Пенсии в Украине начали назначать автоматически при достижении гражданами соответствующего возраста. Новая сервисная услуга Пенсионного фонда заработала с 1 июля.
Новшество позволяет оформить выплаты без посещения органов Пенсионного фонда. Об этом рассказали в ПФУ на странице в Facebook.
Сервис также позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.
Пенсию можно оформить дистанционно на вебпортале при наличии цифровой подписи (КЭП, квалифицированная электронная подпись).
Пользователь, который не является пенсионером и который авторизовался на вебпортале ПФУ, с помощью КЭП должен:
По результатам обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении пенсии, дату такого назначения и размер пенсии с помощью СМС-сообщения, средствами портала и через мобильное приложение.
Отметим также, что согласно данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 миллиона пенсионеров. Из них более 8,4 миллиона получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 гривен.
В Украине запустили автоматическое назначение пенсий (Фото: facebook.com/pfu.gov.ua)
Ранее мы писали о том, что пенсионерам в Украине снова повысили выплаты, и прибавку получит ряд категорий.
Напомним также, что украинцев предупредили о задержке пенсий - такие неудобства грозят жителям некоторых регионов.
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Автор: Владимир Костырин