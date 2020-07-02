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Автоматичне призначення пенсій в Україні: як працює новий сервіс

STYLERЖиття    02.07.2020 - 08:00
Автоматичне призначення пенсій в Україні: як працює новий сервіс
Пенсія в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Українці можуть завчасно дізнатися дату призначення пенсії та її розмір

Пенсії в Україні почали призначати автоматично при досягненні громадянами відповідного віку. Нова сервісна послуга Пенсійного фонду запрацювала від 1 липня.

Нововведення дозволяє оформити виплати без відвідування органів Пенсійного фонду. Про це розповіли в ПФУ на сторінці в Facebook.

Сервіс також дозволяє надати всю потрібну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.

Пенсію можна оформити дистанційно на вебпорталі за наявності цифрового підпису (КЕП, кваліфікований електронний підпис).

Як скористатися послугою автоматичного призначення пенсій - інструкція

Користувач, який не є пенсіонером і який авторизувався на вебпорталі ПФУ, за допомогою КЕП повинен:

  • заповнити атрибути анкети (заяву; загальні дані; дані документу, що посвідчує особу; адресу проживання та реєстрації; дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення)
  • додати відскановані копії документів (обов'язкові й ті, які вважає за необхідне надати) для підтвердження права на певні доплати та пільги
  • підписати анкету-заяву КЕП і направити в орган Фонду.

За результатами обробки анкети-заяви користувач отримає інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення і розмір пенсії за допомогою СМС-повідомлення, засобами порталу та через мобільний додаток.

Зазначимо також, що згідно з даними Пенсійного фонду, всього в Україні понад 11,2 мільйона пенсіонерів. З них понад 8,4 мільйона отримують пенсію за віком, середній розмір якої становить 3166,53 гривень.

Автоматичне призначення пенсій в Україні: як працює новий сервіс

В Україні запустили автоматичне призначення пенсій (Фото: facebook.com/pfu.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що пенсіонерам в Україні знову підвищили виплати, і збільшення отримає ряд категорій.

Нагадаємо також, що українців попередили про затримку пенсій - такі незручності загрожують жителям деяких регіонів.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України пенсиипенсия в Украине
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