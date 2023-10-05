В автокатастрофі у Венеції загинула українська чиновниця: що відомо

У районі Местро поблизу італійської Венеції розбився туристичний автобус . Він зірвався з естакади та впав з висоти 30 метрів. Жертвами цієї автокатастрофи стали 21 особа, серед яких 2 дітей. Відомо, що серед туристів були українці - загинуло 9 людей. У четвер увечері стало відомо, що одна із загиблих - українська чиновниця, співробітниця Державного агентства водних ресурсів України.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на повідомлення агентства у Facebook.

Що відомо про загиблу

За інформацією Державного агентства водних ресурсів України, у Венеції загинула 30-річна Ірина Пащенко, яка обіймала посаду начальника відділу водних відносин та ведення водного кадастру Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів України.

"Важко знайти слова, які б змогли зменшити душевний біль і гіркоту непоправної втрати…Поділяємо вашу скорботу й у цей важкий час висловлюємо рідним та близьким наші щирі співчуття. Нехай світлий спомин про Ірину назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та поважав", - сказано у повідомленні.

За даними італійських ЗМІ, Ірина Пащенко разом із подругами Юлією Немовою та Любов'ю Шишкарьовою поїхали у відпустку. Всім жінкам було по 30 років і всі троє – родом зі Слов'янська. І всі троє - загинули.

Ірина Пащенко загинула у ДТП у Венеції (фото: facebook.com/davr.gov.ua)

Деталі про ДТП у Венеції

Автобус із туристами повертався до кемпінгу. У салоні були громадяни з різних країн, у тому числі з України. Водій вилетів з естакади, і транспортний засіб пролетів майже 30 метрів. Імовірно - водієві стало погано за кермом. Він загинув дома аварії.

Відомо про 21 загиблого, з яких 9 осіб - громадяни України. Також багато постраждалих. У місцевій лікарні перебуває ще 5 українців із різними травмами.