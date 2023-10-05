Люди зібрались пом'янути загиблого воїна: деталі про ракетний удар по селу Гроза

Російські окупанти завдали 5 жовтня ракетний удар по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Ракети потрапили у магазин та кафе, де у той час було багато людей. Вже відомо про 51 загиблого, серед яких є дитина.

Що відомо про ракетний удар по селу Гроза, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка в ефіре Радіо Донбас Реалії.

Як зазначив Чубенко, під час ракетного удару по селу Гроза, у кафе проходили поминки по військовому, який нещодавно загинув. У кафе були тільки цивільні - майже половина жителів цього села. Дуже багато було людей похилого віку.

Від початку повномасштабного вторгнення у селі Гроза залишилося близько 100 осіб і майже половина людей цього дня пішла віддати шану загиблому воїну.

"Настільки сильний удар, що стать та вік загиблої дитини не можливо встановити. Майже половину села було вбито одним попаданням", - розповів спікер.

Попередньо - загинула дівчинка, приблизно 6 років.

Відомо, що приблизно о 13 годині під час обстрілу у кафе та магазині знаходилося приблизно 60 осіб. Більшість була саме у кафе. На зараз вже відомо про 51 загиблого, 7 поранених.

Будови були повністю знищені й зараз тривають роботи по розбору завалів. Декілька осіб опізнати не можуть, бо удар був такої сили, що тіла фрагментовано.

У прокуратурі кажуть, що удар був доволі точним - прямо у центр будівлі, від якої фактично нічого не залишилося. Можливо, це була крилата ракета, або Іскандер.

Також є припущення, що хтось навмисно навів росіян на це приміщення, можливо навіть хтось з місцевих. Подібний удар росіяни зробили по Первомайську, коли там проходили поминки по військовому.