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Аварія автобуса біля Венеції: кількість загиблих українців зросла

Венеція, Четвер 05 жовтня 2023 06:15
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Аварія автобуса біля Венеції: кількість загиблих українців зросла Фото: автобус з українцями потрапив у ДТП біля Венеції, є загиблі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Влада Італії ідентифікувала особи всіх загиблих внаслідок аварії автобуса поблизу Венеції. Серед жертв - 9 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аnsa.

За даними префектури Венеції, серед 21 загиблих 9 українів, 4 румуни, 3 німців, 2 португальців, хорват, південноафриканець та італієць.

Щодо постраждалих, то наразі ідентифіковано 13 із 15 госпіталізованих, серед них є 5 громадян України.

Слідчі вивчають записи камер зовнішнього спостереження, щоб відновити послідовність подій.

Що відомо про падіння автобуса із туристами біля Венеції

Поблизу італійської Венеції в районі Местре автобус з 40 туристами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів.

Як наслідок 21 людина загинула. Серед жертв двоє дітей. Попередньо місцеві ЗМІ писали, що міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, злетів з дороги і впав поблизу залізничних колій.

За однією з версій ДТП, які називають в медіа, водієві стало погано, за іншою - в автобусі щось спалахнуло ще перед аварією. Однак свідки, опитані поліцією, другої версії не підтверджують.

В Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що в цій аварії загинуло 4 українців і ще 4 отримали поранення.

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