Аварія автобуса біля Венеції: кількість загиблих українців зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аnsa .

За даними префектури Венеції, серед 21 загиблих 9 українів, 4 румуни, 3 німців, 2 португальців, хорват, південноафриканець та італієць.

Щодо постраждалих, то наразі ідентифіковано 13 із 15 госпіталізованих, серед них є 5 громадян України.

Слідчі вивчають записи камер зовнішнього спостереження, щоб відновити послідовність подій.

Що відомо про падіння автобуса із туристами біля Венеції

Поблизу італійської Венеції в районі Местре автобус з 40 туристами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів.

Як наслідок 21 людина загинула. Серед жертв двоє дітей. Попередньо місцеві ЗМІ писали, що міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, злетів з дороги і впав поблизу залізничних колій.

За однією з версій ДТП, які називають в медіа, водієві стало погано, за іншою - в автобусі щось спалахнуло ще перед аварією. Однак свідки, опитані поліцією, другої версії не підтверджують.

В Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що в цій аварії загинуло 4 українців і ще 4 отримали поранення.