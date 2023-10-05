В автокатастрофе в Венеции погибла украинская чиновница: что известно
В районе Местро вблизи итальянской Венеции разбился туристический автобус. Он сорвался с эстакады и упал с высоты 30 метров. Жертвами этой автокатастрофы стали 21 человек, среди которых 2 детей. Известно, что среди туристов были украинцы - погибли 9 человек. В четверг вечером стало известно, что одна из погибших - украинская чиновница, сотрудница Государственного агентства водных ресурсов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение агентства в Facebook.
Что известно о погибшей
По информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, в Венеции погибла 30-летняя Ирина Пащенко, которая занимала должность начальника отдела водных отношений и ведения водного кадастра Сиверско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Украины.
"Трудно найти слова, которые смогли бы уменьшить душевную боль и горечь непоправимой утраты... Разделяем вашу скорбь и в это тяжелое время высказываем родным и близким наши искренние соболезнования. Пусть светлые воспоминания об Ирине навсегда останутся в сердцах тех, кто ее знал, любил и уважал", - сказано в сообщении.
По данным итальянских СМИ, Ирина Пащенко вместе с подругами Юлией Немовой и Любовью Шишкаревой поехали в отпуск. Всем женщинам было по 30 лет и все трое - родом из Славянска. И все трое - погибли.
Ирина Пащенко погибла в ДТП в Венеции (фото: facebook.com/davr.gov.ua)
Детали про ДТП в Венеции
Автобус с туристами возвращался в кемпинг. В салоне были граждане из разных стран, в том числе и из Украины. Водитель вылетел с эстакады, и транспортное средство пролетело почти 30 метров. Предположительно - водителю стало плохо за рулем. Он погиб на месте аварии.
Известно о 21 погибшем, из которых 9 человек - граждане Украины. Также много пострадавших. В местной больнице находится еще 5 украинцев с различными травмами.
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