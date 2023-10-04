У Венеції розбився автобус: загинуло понад 20 людей, серед них українці

Поблизу Венеції на півночі Італії міський автобус, який перевозив туристів злетів з дороги і загорівся. Внаслідок аварії загинула щонайменша 21 людина. Серед жертв є українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, злетів з дороги і впав поблизу залізничних колій у районі Местре. Стверджується, що в транспорті перебували німці та українці.

Офіційні особи повідомили, що автомобіль впав з висоти 30 метрів на лінії електропередач і загорівся. Керівник місцевих пожежників заявив виданню Reuters, що наразі встановлені жертви – українські туристи.

"Це апокаліптична сцена. Я втратив дар мови", - написав мер Венеції Луїджі Бруньяро у Twitter.

Префект міста Мікеле Ді Барі зазначив, що автобус повністю розтрощений, пожежникам було важко дістати багато тіл. З його слів, загинула 21 людина, серед яких двоє дітей.

Мерія Венеції повідомила, що 18 людей отримали поранення та були доставлені до найближчих лікарень, четверо з них у важкому стані.

ДТП в Італії

Наприкінці серпня, автобус з громадянами України потрапив у ДТП на півночі Італії. Внаслідок аварії постраждали 15 людей, серед них діти. Тоді автобус з 30 українськими туристами повертався до України та зіштовхнувся з польською фурою з фруктами й овочами.