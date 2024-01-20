Автентичні вареники від Клопотенка: шеф поділився простим традиційним рецептом (відео)

Інгредієнти

Для тіста:

борошно - 400 грамів

окріп - 220 мл

олія - дві столові ложки

сіль - 1/2 чайної ложки

Для начинки:

цибуля - одна штука

морква - одна штука

олія для смаження

капуста - 300 грамів

квасоля біла - 100 грамів

кмин - 1/3 чайної ложки

сіль

Як готувати креплики

Візьміть ємність, висипте туди борошно, додайте сіль, окріп, олію та перемішайте все ложкою. Потім беріться до вимішування тіста руками. Воно може бути трохи липким, але головне сформувати його в кульку.

Накрийте миску харчовою плівкою та відставте тісто на 20 хвилин.

У цей час перейдімо до приготування начинки. Наріжте цибулю кубиком і відправте смажитися до легкої золотистості, моркву натріть на крупній терці й пересипте до цибулі. Те саме зробіть із капустою.

Смажте всі овочі разом до готовності, а в кінці додайте трохи кмину для аромату та яскравості смаку.

Відваріть квасолю й перемішайте всі овочі разом.

Після цього повертаємося до тіста. Розкачайте його з додаванням невеликої кількості борошна й виріжте склянкою кружечки.

У них викладіть начинку та щільно защепіть пальцями краї. Варити креплики потрібно не довше п'яти хвилин і можна подавати.