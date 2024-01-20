Автентичні вареники від Клопотенка: шеф поділився простим традиційним рецептом (відео)

Українська кухня багата й різноманітна на смаки та поєднання. У нашій культурі присутня велика кількість страв з тіста. Наприклад, вареники, галушки, гомбовці тощо. Існує також ще одна варіація вареників, яка називається креплики.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube-каналі Євгена Клопотенка розповідає, як приготувати автентичні креплики з капустою та квасолею.
Для тіста:
Для начинки:
Візьміть ємність, висипте туди борошно, додайте сіль, окріп, олію та перемішайте все ложкою. Потім беріться до вимішування тіста руками. Воно може бути трохи липким, але головне сформувати його в кульку.
Накрийте миску харчовою плівкою та відставте тісто на 20 хвилин.
У цей час перейдімо до приготування начинки. Наріжте цибулю кубиком і відправте смажитися до легкої золотистості, моркву натріть на крупній терці й пересипте до цибулі. Те саме зробіть із капустою.
Смажте всі овочі разом до готовності, а в кінці додайте трохи кмину для аромату та яскравості смаку.
Відваріть квасолю й перемішайте всі овочі разом.
Після цього повертаємося до тіста. Розкачайте його з додаванням невеликої кількості борошна й виріжте склянкою кружечки.
У них викладіть начинку та щільно защепіть пальцями краї. Варити креплики потрібно не довше п'яти хвилин і можна подавати.
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