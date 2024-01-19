Просто та швидко: рецепт приготування смачних пиріжків з м'ясом на сковорідці
Пиріжки з м’ясом чудово підходять як закуска чи перекус. Їх зручно брати на обід на роботу, адже вони смачні як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Готуємо смачно щодня".
Що необхідно
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- борошно пшеничне - 500 г
- сіль для тіста - 0,5 ч.л
- вода гаряча - 250 мл
- олія для тіста - 2 ст.л
- курячий фарш - 500 г
- цибуля - 1 шт.
- олія для начинки - 1 ст.л
Легкий спосіб приготування
Щоб замісити тісто, в миску просійте борошно, додайте сіль, окріп і розмішайте ложкою. Потім додайте олію та вимісіть тісто руками. Покладіть його в целофановий пакет і дайте відпочити 30-40 хвилин.
Для начинки цибулю почистьте та розріжте навпіл. Половину подрібніть та обсмажте на олії, а другу половину пропустіть через прес.
До курячого фаршу додайте сіль, спеції для м’яса, всю цибулю та добре перемішайте.
Тісто потрібно розділити на 5 частин, кожну розкачайте у круглий корж. На середину викладіть начинку, краї тіста зберіть до центру та ретельно закріпіть. Потім розкачайте качалкою у круглий пиріжок.
Смажте потрібно на олії по 4 хвилини з кожної сторони.
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