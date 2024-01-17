Рецепт приготування смачної домашньої локшини: всього чотири інгредієнти

Смачну домашню яєчну локшину не порівняти із придбаною у магазині. Готувати її вдома нескладно. А тісто можна нарізати смужками бажаного розміру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал "Зефірка".

Список інгредієнтів

Багато хто думає, що домашню локшину дуже важко готувати. Однак, це дуже легко та швидко. А результат приємно здивує.

Для приготування підготуйте наступні інгредієнти:

борошно пшеничне - 250 г

яйця курячі - 2 шт.

горілка - 1 ст.л

сіль - 1/2 ч.л

Легкий спосіб приготування

Спочатку у просіяне борошно додайте два яйця, сіль, горілку та добре вимішайте тісто. Дайте йому відпочити 10 хвилин.

Далі робочу поверхню посипте борошном і розкачайте на ній тісто у тонкий пласт та залиште на 15 хвилин підсохнути.

Після цього наріжте тісто тонкими смужечками. Пересипте їх борошном і залиште на робочій поверхні, щоб підсохли. Тільки після цього можна варити домашню локшину.

Злийте воду, додайте до локшини вершкове масло або оливкову олію, спеції чи соус на ваш смак.

Рецепт приготування локшину вдома (скриншот)