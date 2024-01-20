Аутентичные вареники от Клопотенко: шеф поделился простым традиционным рецептом (видео)

Украинская кухня богата и разнообразна по вкусам и сочетаниям. В нашей культуре присутствует большое количество блюд из теста. К примеру, вареники, клецки, гомбовцы и т. д. Существует также еще одна вариация вареников, которая называется крепликами.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале Евгения Клопотенко рассказывает, как приготовить аутентичные креплики с капустой и фасолью.
Для теста:
Для начинки:
Возьмите емкость, высыпьте туда муку, добавьте соль, кипяток, растительное масло и перемешайте все ложкой. Затем приступайте к вымешиванию теста руками. Оно может быть немного липким, но главное сформировать его в шарик.
Накройте миску пищевой пленкой и отставьте тесто на 20 минут.
В это время перейдем к приготовлению начинки. Нарежьте кубиком лук и отправьте жариться до легкой золотистости, морковь натрите на крупной терке и пересыпьте к луку. То же самое сделайте с капустой.
Жарьте все овощи вместе до готовности, а в конце добавьте немного тмина для аромата и яркости вкуса.
Отварите фасоль и перемешайте все овощи вместе.
После этого возвращаемся к тесту. Раскатайте его с добавлением небольшого количества муки и вырежьте стаканом кружочки.
У них выложите начинку и плотно защелкните пальцами края. Варить креплики нужно не дольше пяти минут и можно подавать.
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