Аутентичные вареники от Клопотенко: шеф поделился простым традиционным рецептом (видео)

Ингредиенты

Для теста:

мука - 400 граммов

кипяток - 220 мл

подсолнечное масло - две столовые ложки

соль - 1/2 чайной ложки

Для начинки:

лук - одна штука

морковь - одна штука

подсолнечное масло для жарки

капуста - 300 граммов

фасоль белая - 100 граммов

тмин - 1/3 чайной ложки

соль

Как готовить креплики

Возьмите емкость, высыпьте туда муку, добавьте соль, кипяток, растительное масло и перемешайте все ложкой. Затем приступайте к вымешиванию теста руками. Оно может быть немного липким, но главное сформировать его в шарик.

Накройте миску пищевой пленкой и отставьте тесто на 20 минут.

В это время перейдем к приготовлению начинки. Нарежьте кубиком лук и отправьте жариться до легкой золотистости, морковь натрите на крупной терке и пересыпьте к луку. То же самое сделайте с капустой.

Жарьте все овощи вместе до готовности, а в конце добавьте немного тмина для аромата и яркости вкуса.

Отварите фасоль и перемешайте все овощи вместе.

После этого возвращаемся к тесту. Раскатайте его с добавлением небольшого количества муки и вырежьте стаканом кружочки.

У них выложите начинку и плотно защелкните пальцами края. Варить креплики нужно не дольше пяти минут и можно подавать.