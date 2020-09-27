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Авиакатастрофа в Чугуеве: уцелевший курсант рассказал, как ему удалось выжить

Харьков, Воскресенье 27 сентября 2020 19:03
Авиакатастрофа в Чугуеве: уцелевший курсант рассказал, как ему удалось выжить
Катастрофа Ан-26 в Чугуеве (фото: dsns.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Парень рассказал, каким образом ему удалось выжить

В пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области произошла авиакатастрофа, которая забрала жизни 26 человек. В разбившемся военном самолете выжить удалось только одному 20-летнему курсанту Вячеславу Золочевскому.

Парень рассказал, что его спасли обломки фюзеляжа, которые прикрыли от огня. Об этом он сообщил во время разговора со следователями Государственного бюро расследований.

При этом слова курсанта передал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер. Он также отметил, что после того, как парень пришел в себя, то сразу же смог покинуть пылающий самолет.

Кучер также отметил, что, по словам следователей ГБР, курсант уже начал вспоминать определенные обстоятельства трагедии, и они уже указаны в протоколе допроса. Позже эти данные стану известными.

Алексей Кучер рассказал о выжившем в авиакатастрофе (видео: YouTube)

Напомним, администрация университета, кадеты которого погибли в страшной авиакатастрофе рассказали, что прощальная церемония может состояться во вторник, 29 сентября.

При этом некоторые из погибших обгорели так сильно, что визуально их опознать просто невозможно, поэтому будет применятся ДНК-экспертиза.

Ранее в сеть попали снимки места крушения Ан-26 с высоты полета. На фото видно, что вокруг самолета возник мощный пожар, и он раскололся надвое. Также у места трагедии образовались пробки.

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