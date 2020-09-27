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Опознать невозможно: всплыли новые детали катастрофы Ан-26 в Чугуеве

Чугуев, Харьков, Воскресенье 27 сентября 2020 12:55
Опознать невозможно: всплыли новые детали катастрофы Ан-26 в Чугуеве
Катастрофа Ан-26 в Чугуеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В университете рассказали, что у экспертов есть трудности с опознанием погибших

25 сентября в Чугуеве произошла катастрофа с военным самолетом Ан-26 – он разбился на дороге недалеко от жилых домов. В результате крушения транспортного средства погибли 26 человек. Выжил только один курсант, который уже на следующий день раскрыл всю правду о происшествии. В университете Воздушных сил имени Кожедуба рассказали о трудностях с похоронами экипажа и курсантов.

Администрация университета, кадеты которого погибли в страшной аварии, назвали ориентировочную дату похорон большинства курсантов и членов экипажа, которые погибли в результате крушения Ан-26. Представитель Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Олег Кошевой рассказал журналистам сайта "Сегодня", что прощальная церемония может состояться во вторник, 29 сентября.

Специальная комиссия, которая расследует детали катастрофы, проводит опознание тел погибших.

"Некоторые из погибших обгорели настолько, что визуальное опознание невозможно. Предстоит ДНК-экспертиза", – рассказали в университете.

Стоит отметить, что по давней традиции во время похорон экипажа над процессией пролетает самолет и "машет" крыльями, наклоняясь с одной стороны на вторую. Коллеги не исключают, что такую же традицию соблюдут во время похорон 29 сентября.

РБК-Украина сообщало, что в воскресенье, 27 сентября, спасатели закончили работу на месте авиакатастрофы АН-26 под Харьковом.

Также мы сообщали, что в Харьковской ОГА назвали версии крушения АН-26.

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