Авіакатастрофа в Чугуєві: вцілілий курсант розповів, як йому вдалося вижити

Катастрофа Ан-26 в Чугуєві (фото: dsns.gov.ua)

Хлопець розповів, яким чином йому вдалося вижити

У п'ятницю, 25 вересня, у Чугуєві Харківської області сталася авіакатастрофа, яка забрала життя 26 людей. В розбитому військовому літаку вижити вдалося лише одному 20-річному курсанту В'ячеславу Золочівському.

Хлопець розповів, що його врятували уламки фюзеляжу, які прикрили від вогню. Про це він повідомив під час розмови зі слідчими Державного бюро розслідувань.

При цьому слова курсанта передав голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер. Він також зазначив, що після того, як хлопець прийшов до тями, то відразу ж зміг покинути літак, який був у вогні.

Кучер також зазначив, що, за словами слідчих ДБР, курсант уже почав згадувати певні обставини трагедії, і вони вже вказані в протоколі допиту. Пізніше ці дані стану відомими.

Олексій Кучер розповів про вцілілого в авіакатастрофі (відео: YouTube)

Нагадаємо, адміністрація університету, кадети якого загинули у страшній авіакатастрофі розповіли, що прощальна церемонія може відбутися у вівторок, 29 вересня.

При цьому деякі із загиблих так сильно обгоріли, що візуально їх впізнати просто неможливо, тому буде застосовуватися ДНК-експертиза.

Раніше в мережу потрапили знімки місця аварії Ан-26 з висоти польоту. На фото видно, що навколо літака виникла сильна пожежа, і він розколовся надвоє. Також біля місця трагедії утворилися затори.