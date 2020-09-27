ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Авіакатастрофа в Чугуєві: вцілілий курсант розповів, як йому вдалося вижити

Харків, Неділя 27 вересня 2020 19:03
Авіакатастрофа в Чугуєві: вцілілий курсант розповів, як йому вдалося вижити
Катастрофа Ан-26 в Чугуєві (фото: dsns.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Хлопець розповів, яким чином йому вдалося вижити

У п'ятницю, 25 вересня, у Чугуєві Харківської області сталася авіакатастрофа, яка забрала життя 26 людей. В розбитому військовому літаку вижити вдалося лише одному 20-річному курсанту В'ячеславу Золочівському.

Хлопець розповів, що його врятували уламки фюзеляжу, які прикрили від вогню. Про це він повідомив під час розмови зі слідчими Державного бюро розслідувань.

При цьому слова курсанта передав голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер. Він також зазначив, що після того, як хлопець прийшов до тями, то відразу ж зміг покинути літак, який був у вогні.

Кучер також зазначив, що, за словами слідчих ДБР, курсант уже почав згадувати певні обставини трагедії, і вони вже вказані в протоколі допиту. Пізніше ці дані стану відомими.

Олексій Кучер розповів про вцілілого в авіакатастрофі (відео: YouTube)

Нагадаємо, адміністрація університету, кадети якого загинули у страшній авіакатастрофі розповіли, що прощальна церемонія може відбутися у вівторок, 29 вересня.

При цьому деякі із загиблих так сильно обгоріли, що візуально їх впізнати просто неможливо, тому буде застосовуватися ДНК-експертиза.

Раніше в мережу потрапили знімки місця аварії Ан-26 з висоти польоту. На фото видно, що навколо літака виникла сильна пожежа, і він розколовся надвоє. Також біля місця трагедії утворилися затори.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя катастрофаЛітак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся