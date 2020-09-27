Выгорело все: в сеть попали снимки места крушения Ан-26 с высоты полета

Катастрофа Ан-26 в Чугуеве (коллаж: РБК-Украина)

На снимках видно, что вокруг самолета возник мощный пожар

25 сентября в Чугуеве, Харьковская область, в 20:45 военный самолет Ан-26 разбился на дороге при попытке посадки транспортного средства. Жуткая трагедия унесла жизни 26 человек. В результате авиакатастрофы остался только один выживший. Сейчас же в сети появились фотографии с места крушения самолета.

В Telegram-канале "Ювента" опубликованы фотографии места авиакатастрофы под Харьковом. На фото видно, что в результате аварии вокруг транспортного средства выгорела значительная часть травы и кустов. Сам самолет – разломан на две части.

"Обнародовали фото с места авиакатастрофы у Чугуева с высоты птичьего полета. На кадрах видны обломки разбитого самолета, он раскололся надвое. Вокруг стоят несколько машин спасателей, пожарных и "скорой". Также у места трагедии образовались пробки", - написали в сообществе в подписи к снимкам.

Катастрофа Ан-26 в Чугуеве (фото: Ювента)

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на брифинге в Чугуеве назвал три рабочие версии катастрофы самолета Ан-26. По его словам, это:

теракт;

халатность;

неисправность техники.

Он также сообщил, что владеет информацией о задержке с разрешением на посадку самолета после того, как стало известно, что у Ан-26 произошла поломка двигателя. Он добавил, что эта информация указывает на халатность.

Также РБК-Украина писало, что Харьковский национальный университет Воздушных сил обнародовал список погибших в результате катастрофы самолета Ан-26. В списке 26 имен, среди которых 19 курсантов и 7 офицеров.