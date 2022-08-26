Августовское новолуние в Деве: астролог сделала предупреждение

Астролог рассказала о важном астрологическом событии - новолунии, которое произойдет уже 27 августа в знаке Зодиака Дева.

"27 августа произойдет новолуние в знаке Девы, которое затронет темы здоровья, труда и рабочих процессов", - прогнозирует астролог.

По мнению эксперта, какое-то обновление может происходить в основном в этих сферах.

Что нельзя делать в это время

По словам эксперта, в этот период нежелательно выяснять отношения на работе и в жизни.

Стоит в это время действовать сдержанно и аккуратно во всех сферах.

Для чего время благоприятно

Это время отлично подойдет для поиска работы, кроме того заметно улучшатся дела в сферах обслуживания.

Календарь новолуний до конца года: