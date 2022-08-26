Августовское новолуние в Деве: астролог сделала предупреждение
Астролог рассказала о важном астрологическом событии - новолунии, которое произойдет уже 27 августа в знаке Зодиака Дева.
Прогнозом со Styler поделилась Арина Артуровна.
"27 августа произойдет новолуние в знаке Девы, которое затронет темы здоровья, труда и рабочих процессов", - прогнозирует астролог.
По мнению эксперта, какое-то обновление может происходить в основном в этих сферах.
Что нельзя делать в это время
По словам эксперта, в этот период нежелательно выяснять отношения на работе и в жизни.
Стоит в это время действовать сдержанно и аккуратно во всех сферах.
Для чего время благоприятно
Это время отлично подойдет для поиска работы, кроме того заметно улучшатся дела в сферах обслуживания.
Календарь новолуний до конца года:
- 26 сентября 2022 Луна в Весах
- 25 октября 2022 Луна в Скорпионе
- 24 ноября 2022 Луна в Стрельце
- 23 декабря 2022 Луна в Козероге
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