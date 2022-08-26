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Августовское новолуние в Деве: астролог сделала предупреждение

Новина українською →
Пятница 26 августа 2022 20:09
Августовское новолуние в Деве: астролог сделала предупреждение Фото: Новолуние в августе 2022 в Деве (facebook.com/zodiakfun)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог рассказала о важном астрологическом событии - новолунии, которое произойдет уже 27 августа в знаке Зодиака Дева.

Прогнозом со Styler поделилась Арина Артуровна.

"27 августа произойдет новолуние в знаке Девы, которое затронет темы здоровья, труда и рабочих процессов", - прогнозирует астролог.

По мнению эксперта, какое-то обновление может происходить в основном в этих сферах.

Что нельзя делать в это время

По словам эксперта, в этот период нежелательно выяснять отношения на работе и в жизни.

Стоит в это время действовать сдержанно и аккуратно во всех сферах.

Для чего время благоприятно

Это время отлично подойдет для поиска работы, кроме того заметно улучшатся дела в сферах обслуживания.

Календарь новолуний до конца года:

  • 26 сентября 2022 Луна в Весах
  • 25 октября 2022 Луна в Скорпионе
  • 24 ноября 2022 Луна в Стрельце
  • 23 декабря 2022 Луна в Козероге

Ранее астролог предупредила о переменах, которое принесет всем нам Меркурий в знаке Весы.

Также читайте про Солнце в Деве, чем это чревато для каждого из нас, что можно и нельзя делать.

Кроме того мы писали про детальный прогноз на август 2022 для каждого знака Зодиака.

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