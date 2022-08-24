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Меркурий переходит в Весы: астролог предупредила о переменах

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Среда 24 августа 2022 20:30
Меркурий переходит в Весы: астролог предупредила о переменах Колаж РБК-Украина: Меркурий в Весах 26 августа
Автор: Светлана Мащенко

Астролог предупредила о важном событии, которое начнется уже с 26 августа с астрологическим переходом планеты Меркурий в знак Весы.

Прогнозом со Styler поделилась Арина Артуровна.

Что изменит это событие

По мнению эксперта, такое события сделает мышление людей более открытым, легким и менее зацикленным на мелочах.

В общении большое значение будет иметь дипломатичность, личное обаяние, умение очаровывать и договариваться.

"Приятная улыбка и доброжелательность будут хорошими союзниками в переговорах и коммуникациях", - говорит астролог.

Что будет удаваться в это время

Это - хорошее время для любого рода переговоров, договоренностей и дипломатии.

Также для юридических дел, бракоразводных процессов и наоборот заключения брачных контрактов и браков.

Неприятные процессы этих сфер будут проходить более легко чем в другой период.

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