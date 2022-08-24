Меркурий переходит в Весы: астролог предупредила о переменах
Астролог предупредила о важном событии, которое начнется уже с 26 августа с астрологическим переходом планеты Меркурий в знак Весы.
Прогнозом со Styler поделилась Арина Артуровна.
Что изменит это событие
По мнению эксперта, такое события сделает мышление людей более открытым, легким и менее зацикленным на мелочах.
В общении большое значение будет иметь дипломатичность, личное обаяние, умение очаровывать и договариваться.
"Приятная улыбка и доброжелательность будут хорошими союзниками в переговорах и коммуникациях", - говорит астролог.
Что будет удаваться в это время
Это - хорошее время для любого рода переговоров, договоренностей и дипломатии.
Также для юридических дел, бракоразводных процессов и наоборот заключения брачных контрактов и браков.
Неприятные процессы этих сфер будут проходить более легко чем в другой период.
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