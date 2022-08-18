ua ru
Чт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Солнце переходит в Деву: астролог предупредила о переменах уже завтра

Новина українською →
Четверг 18 августа 2022 21:00
Солнце переходит в Деву: астролог предупредила о переменах уже завтра Фото: Астролог предупредила о переходе Солнца в Деву
Автор: Светлана Мащенко

23 августа произойдет интересное событие, связанное с астрологическим переходом Солнца в знак Дева. Как это повлияет на каждого из нас?

Прогнозом со Styler поделилась астролог Арина Артуровна.

Что изменится

По словам эксперта, это сделает сознательные мотивы более практичными, аккуратными и сдержанными.

Актуальными будут темы быта, труда, рабочих процессов, а также темы взаимодействия с коллегами, подчиненными, наемным персоналом и руководством.

В фокусе внимания многих людей могут быть дела, которые связаны с пользой для общества, для окружающих людей или для животных.

Многие задумаются о своем здоровье и вспомнят о необходимости профилактической диагностики организма. В мире будут преобладать энергии холодного расчета и здравого смысла.

Какие еще события могут произойти до конца августа

  • С 14 по 24 августа Уран будет стационарен, а 24 августа - развернется в ретроградное движение
  • 26 августа Меркурий перейдет в знак Весы
  • 27 августа - новолуние в знаке Девы

Ранее астролог также рассказала о всех важных событиях, которые произойдут в августе 2022.

Кроме того астролог дала детальный прогноз на август 2022 для каждого знака Зодиака.

Читайте РБК-Украина в Google News
астролог Гороскоп
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь