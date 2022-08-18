Солнце переходит в Деву: астролог предупредила о переменах уже завтра
23 августа произойдет интересное событие, связанное с астрологическим переходом Солнца в знак Дева. Как это повлияет на каждого из нас?
Прогнозом со Styler поделилась астролог Арина Артуровна.
Что изменится
По словам эксперта, это сделает сознательные мотивы более практичными, аккуратными и сдержанными.
Актуальными будут темы быта, труда, рабочих процессов, а также темы взаимодействия с коллегами, подчиненными, наемным персоналом и руководством.
В фокусе внимания многих людей могут быть дела, которые связаны с пользой для общества, для окружающих людей или для животных.
Многие задумаются о своем здоровье и вспомнят о необходимости профилактической диагностики организма. В мире будут преобладать энергии холодного расчета и здравого смысла.
Какие еще события могут произойти до конца августа
- С 14 по 24 августа Уран будет стационарен, а 24 августа - развернется в ретроградное движение
- 26 августа Меркурий перейдет в знак Весы
- 27 августа - новолуние в знаке Девы
Ранее астролог также рассказала о всех важных событиях, которые произойдут в августе 2022.
Кроме того астролог дала детальный прогноз на август 2022 для каждого знака Зодиака.