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Серпневий молодик в Діві: астролог зробила попередження

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П'ятниця 26 серпня 2022 20:09
Серпневий молодик в Діві: астролог зробила попередження Фото: Молодик в серпні 2022 в Діві (facebook.com/zodiakfun)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог розповіла про важливу астрологічну подію - молодик, який відбудеться вже 27 серпня в знаку Зодіаку Діва.

Прогнозом зі Styler поділитися Аріна Артуровна.

"27 серпня відбудеться молодик в знаку Діви, який заторкне теми здоров'я, праці і робочих процесів", - прогнозує астролог.

На думку експерта, якесь оновлення може відбуватися в основному в цих сферах.

Що не можна робити в цей час

За словами експерта, в цей період небажано з'ясовувати стосунки на роботі і в житті.

Варто в цей час діяти стримано і акуратно у всіх сферах.

Для чого час сприятливий

Цей час відмінно підійде для пошуку роботи, крім того помітно покращаться справи в сферах обслуговування.

Календар молодиків до кінця року:

  • 26 вересня 2022 - Місяць у Терезах
  • 25 жовтня 2022 - Місяць у Скорпіоні
  • 24 листопада 2022 - Місяць у Стрільці
  • 23 грудня 2022 - Місяць у Козерозі

Раніше астролог попередила про зміни, які принесе всім нам Меркурій в знаку Терези.

Також читайте про сонце в Діві, чим це загрожує для кожного з нас, що можна і не можна робити.

Крім того ми писали про детальний прогноз на серпень 2022 для кожного знака Зодіаку.

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