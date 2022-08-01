Гороскоп на август 2022: детальный прогноз для каждого знака Зодиака

Гороскоп на август 2022 года расскажет каждому знаку Зодиака, что принесет конец лета в сфере карьеры, финансов, любви, здоровья. Астролог дала индивидуальные рекомендации каждому знаку Зодиака о том, как добиться желаемого и справиться с возможными трудностями.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Август 2022 для асцендентных Овнов знаменует обретением фундамента в жизни, определенности и стабильности. Вы можете попасть в новые для себя внешние обстоятельства или сами создадите ситуации, которые будут управлять вами долгие месяцы. Будут некие уроки от материального мира, нужно быть больше прагматиком.

Денежные проблемы вы сможете решить за счет начала обучения (стипендии), поездок и перемещений, заключения договоров либо при поддержке близких родственников.

Интеллектуальные занятия также принесут прибыль. Также и наоборот, есть указание на платное обучение. Месяц благоприятен для покупки транспортных средств и средств связи.

Будет необходимость решить имущественные вопросы, вопросы аренды, назревшие проблемы с недвижимостью, собственностью, земельными участками.

Любовные переживания могут быть связаны у вас с местом работы. Это может быть, как роман или переписки с коллегой, на работе, так и влияние рабочих отношений на личные и наоборот.

Любовные отношения, которые могут нести неприятности. У некоторых Овнов есть указание на помолвку. Для женщин есть указание на зачатие или роды.

Внимание нужно уделить детям, так как им может грозить заболевания и простуды, общее состояние болезненности и апатии. Отсутствие желания идти в новое окружение, школу и т. д.

Для Овнов без цели, плывущих по течению, период август 2022 может сопровождаться внезапными депрессиями. Период благоприятен для упорного труда, тайных исследований, духовных практик и медитаций.

Телец

Асцендентный Телец в августе 2022 углубится в собственные проблемы, переставая участвовать в жизни общества и не обращая внимания на окружающих. Август - Месяц исследований, скрытой деятельности или разного рода махинаций.

Карьеру в течение этого месяца не сделаешь, но часто можно надеяться на тайное покровительство и возможность продвижения. Благоприятные показатели дают шанс людям творчества проявить себя, взрастить в себе талант, с тем чтобы в последующие месяцы продемонстрировать свои таланты и заработать денег.

Август 2022 - период повышения личной активности, беспокойства. Даже самый инертный человек становится непоседой. Так же указывает на многочисленные перемещения, поездки, предпринятые из собственных соображений, а не по воле обстоятельств.

Неожиданные события. Сильное влияние внешних обстоятельств и окружающих людей. Но лучше действовать в одиночку, самостоятельно, не прося поддержки и не ориентируясь на мнение других людей. Вы должны сами выработать стратегию и тактику своего жизненного пути и поступать в согласии с собой.

В августе вероятна перемена места жительства или постоянные переезды из одной квартиры в другую. При нахождении заграницей - важные новости с родины. Какие-то важные дела вашей семьи.

Близнецы

У Близнецов в августе 2022 значительно возрастет роль общения, может смениться приятельское окружение. В зависимости от аспектации общение может быть легким или приносить трудности. Вы завяжете полезные знакомства, связи.

Период благоприятен для заключения соглашений, подписания важных бумаг, получения документов, виз, паспортов, для писателей и трейдеров, посредников.

Велика также роль обучения. Активизируется интеллектуальная деятельность, способность к восприятию нового материала. Период отмечен рядом более или менее крупных перемещений, поездок, которые играют некоторую роль для будущего.

Вы попытаетесь оптимизировать себя. В августе 2022 будет достаточно большой круг общения, по сравнению с прошлым периодом.

Любовь на расстоянии или многочисленные любовные свидания, связи в поездках. Интимная связь с приятелем. Возможно, любовные отношения с младшим по возрасту человеком.

Есть указания на получение легкой, приятной работы или увлеченность любимым занятием. Творческий подход к работе и оценка результатов труда человека со стороны влиятельных лиц. Возможно приобретение особого статуса на работе.

Тайная вражда с кем-либо, зависть, интриги. Вас могут выгнать откуда-то либо. так же может быть добровольное изгнание, стремление к уединению, жизнь вдали, добровольно-принудительная смена места жительства, эмиграция, период тяжелых испытаний морального и физического плана, которые нужно пройти с честью и без потерь.

Для человека более благоприятным становится уединенный образ жизни, скрытая деятельность, неразглашение своих проектов и идей.

Рак

Материальные проблемы у асцендентных Раков в августе 2022 выходят в этом месяце на первый план. И решить вы их можете только благодаря собственным усилиям и инициативам. Проблемы заработка и трат становятся в этот период очень актуальными.

Период благоприятен для накоплений, обретения прочного материального фундамента, почвы под ногами. Размеры заработка полностью зависят от вашей активности, инициативности, напора, творческого подхода.

Для женщин-Раков может означать увеличение заработков. А также расходы на гардероб, украшения, косметику, салоны. Для мужчин-Раков - траты на женщин.

Изменения планов в связи с чем-то заграничным. Период благоприятен для поездок и может дать новую среду общения. Выступления за рубежом, турне, общение с иностранной публикой.

Семейные путешествия. Для мужчин-раков может означать знакомство с иностранкой, которая в последующем будет иметь для него большое значение. Мечтательность, построение планов, изменения жизненных перспектив.

Так же переживания, связанные со своими интересами за границей. Может быть ошибочный расчет в отношении помощи заграницей, на совместную деятельность, иностранных партнеров. Мечтания о "лучшей жизни" за границей. Все эти надежды могут быть неосуществленными. Стремление к путешествиям, мечты о неизведанном.

Лев

Август 2022 подчеркивает важность этого периода для асцендентных Львов. Возможен переломный, новый этап. Активизация жизненной и творческой энергии, стремление к самостоятельности.

Для некоторых молодых Львов означает начало самостоятельной или почти самостоятельной жизни: окончание школы и поступление в вуз, начало трудовой жизни, смену жизненной ориентации. Усиливает стремление к самовыражению, реализации своих потенций.

Период важен в плане проявления личной активности человека, реализации его инициатив. Вам дается успешно воплотить свои проекты. Вообще вы будете находиться в приподнятом состоянии, часто улыбаться, много развлекаться, куражится. Состояние влюбленности, такие же события в интимной жизни.

Успехи в августе 2022 благодаря личному обаянию, оптимизму и общительности. Важное событие может касаться внешности человека или ее изменение.

Много разговоров о деньгах, вещах, мышление направлено на обдумывание и обсуждение способов заработка, а также и трат, покупок. Благоприятствует получению торговой прибыли.

Возможны доходы от интеллектуальной деятельности, литературного труда, благодаря посредничеству, жульничеству, заключению выгодных сделок.

Есть указания на смену места работы, увольнение, завершение цикла вшей рабочей деятельность в определенном месте. Так же полная или частичную профессиональная переориентация.

Неприязнь со стороны подчиненных и сотрудников, выяснение отношений, непростые ситуации на работе. Опасения по поводу состояния здоровья. Возможны проявления истероидности, подавленности обстоятельствами

Дева

Много мыслей и большинство разговоров у асцендентных Дев в августе 2022 - о личных делах, о том, что вас больше всего волнует. Погруженность в собственные проблемы, не замечая никого вокруг. Есть указания на ограничения в контактах, внутреннее и внешнее одиночество.

Характерно ведение дневников, личных пометок и записей. Склонность к денежным манипуляциям, разнообразным знакомствам и контактам. Множество интеллектуальных бесед. Вы будете стремиться извлечь максимальную пользу от всего, что происходит вокруг.

Август 2022 благоприятен в финансовом смысле, также указывает на изменение ситуации с уплатой налогов, пошлин, долговые обязательства, с получением наследства от женщин и прибыли в связи с деятельностью других людей. Изменения в сексуальной сфере.

Дает крутые перемены в жизни, часто полную жизненную переориентацию. Смена сексуальных партнеров, увеличение числа связей или расставания, полный разрыв отношений.

Большинство финансовых расходов будут покрываться из чужих денег, обычно - из денег сексуальных партнеров, а также супруга и деловых партнеров. Жизнь за чужой счет.

Может быть необходимость внезапного отъезда за границу или в другой город. Вообще, тяга к перемене мест, смене места жительства. Неожиданные контакты с иностранцами, знакомства, установление связей, в том числе деловых. Из-за границы или другого города можно ждать любых неожиданностей.

Весы

На асцендентных Весов в августе 2022 будут влиять дела из-за рубежа и иностранцы. Также характерна и обратная связь, продвижение через совместную деятельность, благодаря влиятельным иностранцам или заграничному капиталу.

Может означать также размещение капитала за границей, начало карьеры за рубежом. Налаживание долгожданных связей с заграницей. Месяц благоприятен для преподавательской, педагогической, научной, литературной, политической или меценатской деятельности, для людей, задействованных в этих сферах.

Овладение иностранными языками. Романтические побуждения, щедрость, благотворительность. Может указывать на решение важных вопросов в путешествиях, дальних поездках или на необходимость таких перемещений.

Надежды на улучшение своего положения, продвижение на работе, материальные условия, связанные в том числе на помощь друзей, соратников, единомышленников, поклонников.

Планы могут быть связаны с обретением покровителей, спонсоров, с начальником, представителями власти, официальными структурами, государственными органами.

Участие в общественной жизни, полезные знакомства и связи. Благоприятная позиция для обретения популярности, проведения рекламной кампании, начала политической карьеры, поиска протекции

Дружба, начавшаяся в этот период, будет иметь большое значение и в будущем. Успешные связи, союзы, объединения. Привлечение симпатий и покровителей.

Период благоприятен для рекламной кампании, обретения популярности. В некоторых случаях может быть тайное общение, переписка с лицами, находящимися в подполье, вдалеке, в заточении или в отношении которых применены насильственные действия. Переживания из-за писем, разговоров, свиданий.

Скорпион

Август 2022 у асцендентных скорпионов будет связан с изменением служебного положения, сменой места работы или характером трудовой деятельности. Возможно совмещение должностей и совместительство, расширение фронта работ.

Постоянное общение с подчиненными и коллегами. Удачи в профессиональной деятельности. Легкость в исполнении своих обязанностей, оказание приятных услуг кому-либо.

Период благоприятен для торговли, бухгалтерской и административной деятельности, для медицинской практики, для санаторно-курортного лечения, оздоровительных мероприятий.

Активность в вопросах партнерства. Создание новых связей по инициативе самого человека, ликвидация старых. Участие в делах своих деловых партнеров или супруга. Разногласия с ними, ссоры, выяснение отношений. Выход на публику, обращение к массам, общественная деятельность.

Период благоприятен для заключения договоров, соглашений, подписания контрактов. Также и для любой консультативной деятельности (психолога, юриста и пр.).

События этого месяца так или иначе приближают человека к выбранной цели или намечают ее. В этот период вы можете занять определенное положение, должность, независимость.

Период благоприятен для политиков, общественных деятелей, крупных руководителей. Часто указывает на период начала карьеры, на профессиональный успех, обретение покровителей.

Личное обаяние, имидж, умение общаться с людьми, приятные манеры помогут вам профессиональному продвижению, карьерному росту. Также помогают в реализации текущих целей и задач

Стрелец

Август 2022 для асцендентных Стрельцов благоприятен для повышения квалификации, стажировки (в том числе за границей), для преподавания. Период расширения перспектив, научных исследований и разработок. Так же благоприятен для любой интеллектуальной деятельности, способствует достижениям в этой сфере.

Могут быть идеализирование любовных отношений и образа любимого человека. Иногда - любовная связь с человеком издалека, другой национальности. Любовная связь дает возможность расширения перспектив и кругозора человека.

Напор в достижении материального достатка, страсть к обладанию большими финансовыми средствами. Желание добиться устойчивой почвы под ногами любой ценой.

Вы можете действовать наперекор интересам других людей, а также и логике поступков и элементарной осторожности. Активный поиск возможности заработать или шанс воспользоваться деньгами других людей. Мошеннические схемы, Спекуляции, сборы средств.

Вы будете искать надежности, защиты, опеки со стороны любимого человека. Могут быть измены, окончание одних отношений и установлении новой, более перспективной связи.

Козерог

Период Козерогам этот запомнится как судьбоносный и переломный в августе 2022. Поиск жизненного пути и смысла жизни. Тенденции к разрывам связей, разлукам, отказу от прежнего стиля жизни и старых интересов.

Материальные проблемы выйдут в этом месяце на первый план. И решить вы их сможете только благодаря собственным усилиям и инициативам. Придется немного усмирить свои желания. Упрочение материальной базы за счет экономии, придется отказаться во многих вещах, покупках.

Указания на перемены места жительства, временное или дискретное проживание в другом доме. Тяга к переездам. Внутреннее беспокойство побудит искать утешение на стороне, в обновлении обстановки, рвать с привычной атмосферой.

Вообще это положение связано с определенными переживаниями из-за имущества, бытовых вопросов, семейных дел, отношений с родителями или другими родственниками.

Будет постоянная неудовлетворенность положением дел в семье. Будут занимать проблемы приобретения имущества, конфликты из-за права владения, наследства.

Для женщин-Козерогов позиция может означать перемену в жизни или статуса отца, а также важность его вмешательства в ее личные дела. Вообще в семье возможны крупные перемены также и для мужчины.

Активизация чувственных связей, интимной стороны личной жизни. Возможно совершение поступка, влекущего за собой разрыв любовных отношений в последствии.

Вообще, склонность к изменам, смене партнеров. Склонность к развлечениям, азартным играм, финансовым спекуляциям, к спорту, участию в светской жизни, к получению удовольствия, к неожиданным поступкам.

Стремление к творческому самовыражению, играм, действам, шоу, к артистической деятельности, а также к преподаванию, применению воспитательных мер в отношении детей. Для женщин-Козерогов может указывать на внезапное зачатие.

Водолей

Водолеи в августе 2022 смогут получить работу, есть указания на улучшение служебного положения, небольшое повышение в должности. Гармонизируются отношения с сотрудниками и подчиненными. Несколько улучшится состояние здоровья, работоспособность, питание и условия гигиены.

Актуальными станут сексуальные отношения с партнерами: активизируется интимная сторона брака или вступление в интимные отношения с партнером по бизнесу, сотрудником.

Контакты с финансовыми или административными органами. Договоры о распределении прибыли или по другим вопросам, связанным с чужими деньгами. Возможно получение прибыли за границей, удачное инвестирование. Может завязаться сексуальная связь с иностранцем.

Много скрытых замыслов и забот, беспокойства, кажущиеся другим непонятными, излишними. Тайные интимные свидания, встречи, которые желательно скрыть.

Скрытая деятельность, офшоры, уход от налогов, активность вдали от людских глаз. Возможно первое знакомство с наркотиками или другими одурманивающими средствами, психоделическими практиками.

Расстройство здоровья невыясненного происхождения. Возможны отравления, особенно алкогольные. Хирургические вмешательства.

Рыбы

Положение Рыб в августе 2022 может означать некоторую благоприятную перемену в доходной части бюджета. В деле обогащения важная роль принадлежит семье человека, возможно влияние его родственников, родителей на финансовую часть бюджета. Так же возможно обогащение в связи с общественной деятельностью, популярностью, социальным статусом, а также благодаря совместной деятельности с деловыми партнерами.

Семейные заботы будут связаны с материальным благосостоянием. Возможно начало самостоятельных заработков и свободное распоряжения своими деньгами у молодых людей, начинающих трудовую жизнь.

Расширяется экономическая деятельность человека, забота об обеспечении себя денежными ресурсами. Также есть указания на крупные покупки, приобретения, траты на юридические услуги, сми, благотворительность или издание своих работ.

Все контакты и перемещения человека в этом месяце будут связаны исключительно с материальными, коммерческими интересами, проблемами заработка и приобретения покупок. Рыбы в августе 2022 будут захвачены решением финансовых задач, торговлей.

В отношениях Рыбы будут импульсивны в общении, выяснении отношений, часто будут говорить сгоряча, спорить не задумываясь. Но также он активно Рыбы будут приобретать новые знакомства и связи, новых друзей. Повышается интеллектуальная активность и переписки в соцсетях. Может указывать на начало нового курса обучения.