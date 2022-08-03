"Август будет жестким": астролог назвала самые важные события конца лета 2022

Астролог рассказала про самые важные события, которые произойдут в августе и будут влиять на жизнь каждого из нас. Это полнолуние, новолуние, переходы планет в созвездия Зодиака и другие периоды конца лета.

"Август, как всегда, будет жестким. Месяц обещает быть достаточно активным и местами напряженным. Желательно не сидеть на месте, а заниматься активной деятельностью. Это месяц активностей и сверхнагрузок. Месяц перемен и обновлений", - считает Арина.

Что нужно сделать

Хорошо брать на себя архиважные задачи и направлять энергию на достижение результатов. Месяц очень интенсивный в плане количества и характера астрологических событий, однако планета действий Марс до 20 августа по-прежнему не в самом своем сильном положении.

Может проявляться некая инертность, лень, излишнее упрямство и тупость. Это так же будет проявляться в социальной и политической сфере.

С 1 по 11 августа и с 27 по 31 августа стоит фокусироваться на развитии и росте, на новых стартах в делах, тогда как с 12 по 26 августа лучше всего заниматься текущей деятельность и завершением прошлых проектов.

При этом, в период примерно с 11 по 17 августа могут наблюдаться некоторые задержки, паузы в делах. Особенно, если они касаются взаимодействия с госучреждениями или с начальством. В это время не стоит идти напролом, лучше запастись терпением и использовать время для корректировки своих стратегий и планов.

4 августа Меркурий перейдет в знак Девы

Это сделает мышление людей более аналитическим, рациональным, внимательным к деталям. Люди будут начинать думать головой и более конкретно, а не отталкиваться только от своих амбиций и эмоций.

Эмоции уйдут на второй план, и время придет делать конкретные шаги и это касается стратегий и действий в политических и военных действиях.

На первый план выйдет расчет и выгода, целесообразность всего. Усилятся аккуратность и способность к концентрации, что весьма позитивно для любой интеллектуальной деятельности.

11 августа Венера перейдет в знак Льва

Это сделает чувства и эмоции более яркими, а людей более смелыми в своих проявлениях. Многим захочется не держать в себе свои чувства, а сделать их более демонстративными, а также заявить о своих желаниях окружающим.

Для любых отношений - это прекрасно, так как можно будет в полной мере проявить себя и показать свое отношение к человеку, а каким оно будет, зависит от вас. Негативным или позитивным - это трудно будет скрыть, свое намерение.

12 августа состоится полнолуние в знаке Водолея

Полнолуние усилит интеллектуальные способности, мечтательность, оригинальность, стремление к независимости и равноправию.

В мире будут отголоски справедливости. Вблизи этого дня могут быть активные дискуссии, митинги, споры, поиски истины, дебаты. Полнолуние затронет темы свобод, коллективов, единомышленников, социальных групп, свободы стран, структур и объединений, а также дружбы, планов и мечтаний.

Люди будут бороться до конца за свои права и справедливость решений. В любом случае, Водолей сам по себе, но за дружбу во всем в мире и чтоб никого ни к чему насильно не принуждали.

Фото: Полнолуние - очень сильное событие (pixabay)

С 14 по 31 августа Уран будет стационарен, а 24 августа он развернется в ретроградное движение

Это значит, что многие люди почувствуют сильное желание обновлений, кардинальных перемен, захочется "начать с чистого листа".

Необходима особенная сознательность и осторожность в это время, особенно людям, кто часто подвержен подобным вспышкам в виде желания резких перемен.

Стоит тщательно оценивать ситуацию и избегать скоропалительных решений. Однако люди по жизни нерешительные в это время могут ощутить больше смелости для действий.

20 августа Марс перейдет в знак Близнецов

В деятельности добавится динамика, активность, подвижность, главное не допускать спешки. Больше разговоров, каких-то передвижений, той же техники, людей, но действий мало. Больше обещаний - мало исполнений.

Появится необходимость в контактах, поездках, перемещениях. Это хорошее время для работы интеллекта, для активности в обучении, для сбора нужной информации, для взаимодействия с разными людьми.

23 августа Солнце перейдет в знак Девы

Это сделает сознательные мотивы более практичными, аккуратными и сдержанными. Актуальными будут темы быта, труда, рабочих процессов, а также темы взаимодействия с коллегами, подчиненными, наемным персоналом и руководством.

В фокусе внимания многих людей могут быть дела, которые связаны с пользой для общества, для окружающих людей или для животных. Многие задумаются о своем здоровье и вспомнят о необходимости профилактической диагностики организма. В мире будут преобладать энергии холодного расчета и здравого смысла.

26 августа Меркурий перейдет в знак Весы

Это сделает мышление людей более открытым, легким и менее зацикленным на мелочах. В общении большое значение будет иметь дипломатичность, личное обаяние, умение очаровывать и договариваться.

Приятная улыбка и доброжелательность будут хорошими союзниками в переговорах и коммуникациях. Хорошее время для любого рода переговоров, договоренностей и дипломатии.

Также для юридических дел, бракоразводных процессов и наоборот заключения брачных контрактов и браков. Неприятные процессы этих сфер будут проходить более легко, чем в другой период.

27 августа - новолуние в знаке Девы

Оно затронет темы здоровья, труда и рабочих процессов. Какое-то обновление может происходить в этих сферах.

Однако в этот период нежелательно выяснять отношения на работе и в жизни. Стоит в это время действовать сдержанно и аккуратно во всех сферах. Благоприятно для поиска работы и заметно улучшатся дела в сферах обслуживания