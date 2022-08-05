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Серпень наблизить вас до обраної мети: цей знак Зодіаку чекає "біла смуга"

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П'ятниця 05 серпня 2022 06:30
Серпень наблизить вас до обраної мети: цей знак Зодіаку чекає "біла смуга" Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2022 розповість про знак Зодіаку, якому сильно пощастить в останній місяць літа. Особливо це стосуватиметься кар'єрних успіхів, просування і наближення до обраної мети.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Цей знак - Скорпіон!

Серпень 2022 для Скорпіонів буде пов'язаний зі зміною службового становища, зміною місця роботи або характером трудової діяльності. Можливе суміщення посад і сумісництво, розширення фронту робіт.

Постійне спілкування з підлеглими та колегами. Удачі в професійній діяльності. Легкість у виконанні своїх обов'язків, надання приємних послуг кому-небудь.

Період сприятливий для торгівлі, бухгалтерської та адміністративної діяльності, для медичної практики, для санаторно-курортного лікування, оздоровчих заходів.

Активність у питаннях партнерства. Створення нових зв'язків з ініціативи самої людини, ліквідація старих. Період сприятливий для укладення договорів, угод, підписання контрактів. Також і для будь-якої консультативної діяльності (психолога, юриста та інше).

Участь у справах своїх ділових партнерів або половинки. Розбіжності з ними, сварки, з'ясування відносин. Вихід на публіку, звернення до мас, громадська діяльність.

"Події цього місяця так чи інакше наближають людину до обраної мети або намічають її. У цей період ви можете зайняти певне положення, посаду, незалежність", - вважає астролог.

Період сприятливий для політиків, громадських діячів, великих керівників. Часто вказує на період початку кар'єри, на професійний успіх, набуття покровителів.

"Особиста чарівність, імідж, вміння спілкуватися з людьми, приємні манери допоможуть вам професійному просуванню, кар'єрному зростанню. Також допомагають в реалізації поточних цілей і завдань", - додала експерт.

Раніше астролог попередила про важливі й переломні події, які нас чекають у серпні 2022.

Також ми писали прогноз для всіх знаків Зодіаку з 1 по 7 серпня.

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