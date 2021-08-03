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Авария на химзаводе под Ровно: появились неутешительные данные о загрязнении почвы

Автор: Владимир Костырин

После аварии на заводе "Ривнеазот" 20 июля специалисты государственной экологической инспекции завершили исследования почв, отобранных около предприятия. Показатели нитратов оказались превышены в 10 раз.

Об этом 3 августа сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный в своем Facebook.

Отмечается, что пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ с предприятия, а также на следующий день после взрыва. Всего забор осуществляли на 11 пробных площадках площадью 100 "квадратов" методом "конверта".

По результатам лабораторных исследований в большинстве отобранных проб почвы зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного по сравнению с фоновыми концентрациями:

  • возле ЗАО "Ривнеазот" (500 м к юго-западу от завода) - по нитратам в 10 раз
  • город Ровно, ул. Соборная, въезд в город со стороны Луцкого кольца - по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратам в 1,8 раза;
  • возле села Зеленый Гай, с восточной стороны - по нитратам в 4,3 раза;
  • возле села Грушвица, с юго-западной стороны - по нитратам в 1,7 раза;
  • возле села Верховск, с юго-восточной стороны - по нитратам в 1,9 раза;
  • возле поселка Городок, с южной стороны - по нитратам в 1,8 раза.

При этом в Госэкоинспекции отметили, что превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, но также и результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов.

Поэтому для объективного рассмотрения последствий аварии инспекция намерена изучить данные "Ривнеазота" относительно мониторинговых наблюдений за состоянием почв. Кроме того, ведомство планирует привлечь специалистов Госгеокадастра и Госпродпотребслужбы для повторного отбора проб почвы на содержание азотсодержащих веществ.

Напомним, ранее химик рассказал, чем опасен газ, который вытек на заводе под Ровно.

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ГосэкоинспекцияРивнеазотхимзаводАварияЗагрязнение воздуха