Химик рассказал, чем опасен газ, который вытек на заводе под Ровно: может вызвать отек легких

Сегодня днем, 20 июля, в Ровенской области произошла авария на заводе "Ривнеазот" . В следствии происшествия произошел выброс нитрозных газов в атмосферу.

"Этот газ - это азот (IV) оксид. Он очень токсичен. И если вы попали в такое облако - это может вызвать отек легких и даже смерть. При этом для этого требуется очень незначительная концентрация", - заявил эксперт.

По его словам, даже одна сотая процента этого газа в течение нескольких часов может вызвать отек легких. Запах газа похож на запах хлора. Если вы слышите этот запах, то нужно быстро уходить из этого места.

Если же вы находитесь дома недалеко от предприятия, то первое, что необходимо сделать - это закрыть окна. Это нужно сделать даже если не чувствуется запах газа.

"Он тяжелее воздуха. И в этом его опасность, поскольку он стелется по земле. Но к счастью, он летучий и рассеивается ветром. Если в Ровно сейчас идет дождь, то это очень хорошо, потому что он растворим в воде", - отметил Репич.

Химик рассказал, чем опасен вытек газа под Ровно (видео: YouTube)

Что произошло

На заводе случилась разгерметизация трубопровода. Это произошло в цехе азотной кислоты. Жертв и пострадавших нет. Последствия инцидента предприятие ликвидировало собственными силами.

Руководители говорят, что качество воздуха в допустимой норме и угрозы для людей и окружающей среды нет, но украинцы им не верят и в комментариях пишут, что газ вредный для здоровья.