Аварія на хімзаводі під Рівним: з'явилися невтішні дані про забруднення ґрунту

Зазначається, що проби були відібрані відразу після викиду забруднюючих речовин з підприємства, а також на наступний день після вибуху. Всього забір здійснювали на 11 пробних майданчиках площею 100 "квадратів" методом "конверта".

За результатами лабораторних досліджень у більшості відібраних проб ґрунту зафіксовано перевищення показників нітратів та азоту амонійного в порівнянні з фоновими концентраціями:

біля ЗАТ "Рівнеазот" (500 м на північний захід від заводу) - по нітратах у 10 разів

місто Рівне, вул. Соборна, в'їзд до міста з боку Луцького кільця - по азоту амонійному в 1,3 раза, нітратах в 1,8 раза;

біля села Зелений Гай, зі східного боку - по нітратах в 4,3 раза;

біля села Грушвиця, з південно-західного боку - по нітратах в 1,7 раза;

край села Верхівськ, з південно-східного боку - по нітратах в 1,9 раза;

біля селища Городок, з південного боку - по нітратах в 1,8 раза.

При цьому в Держекоінспекції зауважили, що перевищення показників у ґрунті може бути викликане не тільки залповим викидом оксидів азоту в повітря в результаті аварійної ситуації, але також і результатом незадовільного ведення господарської діяльності, оскільки проби були відібрані в населених пунктах сільськогосподарських районів.

Тому для об'єктивного розгляду наслідків аварії інспекція має намір вивчити дані "Рівнеазоту" щодо моніторингових спостережень за станом ґрунтів. Крім того, відомство планує залучити фахівців Держгеокадастру і Держпродспоживслужби для повторного відбору проб ґрунту на вміст азотовмісних речовин.