Авария на ЧАЭС: трогательная история о том, как маленькая девочка спасла свою собаку

Художница Светлана Милеева показала черно-белую фотографию, на которой запечатлена ее собака. На фото сложно понять какого окраса животное, но женщина говорит, что рыжего.

Собака, которую удалось вывезти из Припяти (скриншот с видео)

Этот снимок она хранит уже более 30 лет. При этом другие семейные снимки увезти из Припяти не удалось. При этом пес стал первой большой драмой в жизни тогда еще маленькой девочки.

Она очень любила пса, который каждый день ее провожал и встречал со школы. При этом изначально этот пес был не ее. Он жил у другой семьи, тем не менее постоянно прибегал к Светлане.

Когда произошел взрыв на ЧАЭС и людей начали эвакуировать, девочка начала думать, как забрать собаку с собой, поскольку водитель автобуса запрещал брать в салон животных.

Светлана (скриншот с видео)

"Мы его упаковали в сумку, там лежала моя курточка, мы его посадили на курточку. Я с ним разговаривала, как с человеком. Я сказала: Малыш, если ты будешь гавкать тебя высадят. Мы ехали 2 часа, он в сумке звука не издал я вот так открывала замочек, он выдвигал нос, я его целовала в нос, и он молчал, представляете - 2 часа, до первой остановки", - поделилась воспоминаниями женщина.

После этого собака еще пару лет прожила в семье Милеевых, а потом однажды просто исчезла. Светлана так и не смогла его разыскать. Сейчас у нее дома живет три собаки. Женщина очень любит животных. Она часто изображает их на сумках и обуви.