Пам'ятайте Чорнобиль: ONUKA прочла проникновенные стихи в день памяти аварии на ЧАЭС

В Международный день памяти о чернобыльской катастрофе солистка группы ONUKA Ната Жижченко прочла проникновенные стихи о трагедии, которые попадают в самое сердце.

Видео со стихами опубликовали на странице группы в Facebook.

Автором видео является известный украинский музыкант и продюсер, а также муж певицы Евгений Филатов.

Там де Прип'ять, Дніпро і Десна білий ангел сьогодні кружля

Він рятує ліси и поля, каже людям: "Це ваша земля"

Там де Прип'ять,Дніпро і поля, не зникає біда

І заради дітей і добра, пам'ятайте Чорнобиль, памятайте Чорнобиль

ONUKA прочла проникновенное стихотворение о Чернобыле

Напомним, что 26 апреля 1986 года произошла самая страшная катастрофа 21 века. Тогда на электростанции взорвался четвертый энергоблок. Из близлежащих районов в 1986 году были эвакуированы около 115 тыс. человек

Припять находится в 2 км от ЧАЭС, своего градообразующего предприятия. После аварии 30-километровая территория вблизи станции стала зоной отчуждения.