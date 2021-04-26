Аварія на ЧАЕС: зворушлива історія про те, як маленька дівчинка врятувала свою собаку

Художниця Світлана Мілєєва показала чорно-білу фотографію, на якій зображена її собака. На фото складно зрозуміти якого забарвлення тварина, але жінка каже, що рудого.

Собака, яку вдалося вивезти з Прип'яті (скріншот з відео)

Цей знімок вона зберігає вже більше ніж 30 років. При цьому інші сімейні знімки відвезти з Прип'яті не вдалося. При цьому пес став першою великою драмою в житті тоді ще маленької дівчинки.

Вона дуже любила пса, який кожен день її проводжав і зустрічав зі школи. При цьому спочатку цей пес був не її. Він жив у іншої сім'ї, проте постійно приходив до Світлани.

Коли стався вибух на ЧАЕС і людей почали евакуювати, дівчинка почала думати, як забрати собаку з собою, оскільки водій автобуса забороняв брати в салон тварин.

Світлана (скріншот з відео)

"Ми його упакували в сумку, там лежала моя курточка, ми його посадили на курточку. Я з ним розмовляла, як з людиною. Я сказала: малюк, якщо ти будеш гавкати тебе висадять. Ми їхали 2 години, він в сумці звуку не видав я ось так відкривала замочок, він висував ніс, я його цілувала в ніс, і він мовчав, уявляєте - 2 години, до першої зупинки", - поділилася спогадами жінка.

Після цього собака ще пару років прожила в сім'ї Мілєєвих, а потім одного разу просто зникла. Світлана так і не змогла її розшукати. Зараз у неї вдома живе три собаки. Жінка дуже любить тварин. Вона часто зображує їх на сумках і взутті.