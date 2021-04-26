Учитель физики объяснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС

Учитель из Ровно Виталий Шкевчук рассказал, почему произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.

Видео с объяснениями он опубликовал на своем YouTube-канале "Интересная наука".

На видео говорится, что в тот день никто даже не догадывался, что такое может произойти.

В ролике рассказывается о принципе работы реактора, урановых стержнях, испытаниях, которые проводили ту ночь, неконтролируемый рост мощности и природу взрыва.

Той злополучной ночью сотрудники нажали кнопку аварийной защиты под названием AZ5, через несколько секунд реактор взорвался.

Смотрите на видео детальное объяснение причины катастрофы на АЭС.

Отметим, ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, которая стала величайшей атомной катастрофой современности.

К слову, в июле 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.