Аваков уже нашел новую работу и сообщил об этом в Facebook

Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД. Ведомство он возглавлял более семи лет. Сразу после того, как министр написал заявление об увольнении, в сети начали думать: какое же теперь кресло будет искать для себя Арсен Борисович.

И вот, похоже, Аваков нашел себе новую работу "по душе", о чем и сообщил в Facebook.

15 июля в соцсети экс-главный полицейский страны сообщил, что "завершил свою работу в компании МВД Украины".

Зато в поле "О себе" у Авакова на Facebook теперь написано, что с сегодняшнего дня он "работает в компании "Гражданин Украины".

Конечно, это такая шутка (ведь в этом пункте можно написать что угодно). Но место новой работы экс-министра повеселило его подписчиков.

Скриншот с Facebook

В то же время, пишет "Интерфакс-Украина", Аваков не собирается идти в мэры Харькова. Хотя именно эту должность ему многие прочат. И даже глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил возможность участия экс-министра в выборах главы города.

"Никаких планов баллотироваться в мэры Харькова Аваков не имеет", - сказал изданию близкий к Арсена Борисовича источник.

Поэтому пока пользователям сети остается только догадываться, кем работать Аваков после стольких лет в одном кресле.