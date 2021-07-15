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Аваков уже нашел новую работу и сообщил об этом в Facebook

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Четверг 15 июля 2021 22:58
Аваков уже нашел новую работу и сообщил об этом в Facebook Фото: Арсен Аваков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД. Ведомство он возглавлял более семи лет. Сразу после того, как министр написал заявление об увольнении, в сети начали думать: какое же теперь кресло будет искать для себя Арсен Борисович.

И вот, похоже, Аваков нашел себе новую работу "по душе", о чем и сообщил в Facebook.

15 июля в соцсети экс-главный полицейский страны сообщил, что "завершил свою работу в компании МВД Украины".

Зато в поле "О себе" у Авакова на Facebook теперь написано, что с сегодняшнего дня он "работает в компании "Гражданин Украины".

Конечно, это такая шутка (ведь в этом пункте можно написать что угодно). Но место новой работы экс-министра повеселило его подписчиков.

Аваков уже нашел новую работу и сообщил об этом в Facebook

Скриншот с Facebook

В то же время, пишет "Интерфакс-Украина", Аваков не собирается идти в мэры Харькова. Хотя именно эту должность ему многие прочат. И даже глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил возможность участия экс-министра в выборах главы города.

"Никаких планов баллотироваться в мэры Харькова Аваков не имеет", - сказал изданию близкий к Арсена Борисовича источник.

Поэтому пока пользователям сети остается только догадываться, кем работать Аваков после стольких лет в одном кресле.

Напомним Аваков подал заявление об отставке 13 июля. Через два дня, 15 июля, Верховная Рада поддержала его решение. "За" проголосовал 291 нардеп.

Мы также писали о том, после отставки Авакова пост главы МВД может занять Денис Монастырский, который сейчас руководит Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, а также другие, кого еще СМИ видят на этой должности.

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Арсен Аваков политики
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