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Аваков уже знайшов нову роботу і повідомив про це в Facebook

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Четвер 15 липня 2021 22:58
Аваков уже знайшов нову роботу і повідомив про це в Facebook Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Арсен Аваков пішов у відставку з поста глави МВС. Відомство він очолював понад семи років. Відразу після того, як міністр написав заяву про звільнення, в мережі почали думати: яке ж тепер крісло шукатиме для себе Арсен Борисович.

І ось, схоже, Аваков знайшов собі нову роботу "по душі", про що і повідомив у Facebook.

15 липня в соцмережі екс-головний поліцейський країни повідомив, що "завершив свою роботу в компанії МВС України".

Зате в поле "Про себе" у Авакова на Facebook тепер написано, що відсьогодні він "працює в компанії "Громадянин України".

Звичайно, це такий жарт (адже в цьому пункті можна написати що завгодно). Але місце нової роботи екс-міністра повеселило його підписників.

Аваков уже знайшов нову роботу і повідомив про це в Facebook

Скріншот з Facebook

Водночас, пише "Інтерфакс-Україна", Аваков не збирається йти в мери Харкова. Хоча саме цю посаду йому багато хто пророкує. І навіть глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив можливість участі екс-міністра у виборах глави міста.

"Ніяких планів балотуватися в мери Харкова Аваков не має", - сказало виданню близьке до Арсена Борисовича джерело.

Тому поки користувачам мережі залишається тільки здогадуватися, ким працювати Аваков після стількох років в одному кріслі.

Нагадаємо Аваков подав заяву про відставку 13 липня. Через два дні, 15 липня, Верховна Рада підтримала його рішення. "За" проголосував 291 нардеп.

Ми також писали про те, після відставки Авакова пост глави МВС може зайняти Денис Монастирський, який зараз керує Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, а також інші, кого ще ЗМІ бачать на цій посаді.

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