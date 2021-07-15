Аваков уже знайшов нову роботу і повідомив про це в Facebook

Арсен Аваков пішов у відставку з поста глави МВС. Відомство він очолював понад семи років. Відразу після того, як міністр написав заяву про звільнення, в мережі почали думати: яке ж тепер крісло шукатиме для себе Арсен Борисович.

І ось, схоже, Аваков знайшов собі нову роботу "по душі", про що і повідомив у Facebook.

15 липня в соцмережі екс-головний поліцейський країни повідомив, що "завершив свою роботу в компанії МВС України".

Зате в поле "Про себе" у Авакова на Facebook тепер написано, що відсьогодні він "працює в компанії "Громадянин України".

Звичайно, це такий жарт (адже в цьому пункті можна написати що завгодно). Але місце нової роботи екс-міністра повеселило його підписників.

Скріншот з Facebook

Водночас, пише "Інтерфакс-Україна", Аваков не збирається йти в мери Харкова. Хоча саме цю посаду йому багато хто пророкує. І навіть глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив можливість участі екс-міністра у виборах глави міста.

"Ніяких планів балотуватися в мери Харкова Аваков не має", - сказало виданню близьке до Арсена Борисовича джерело.

Тому поки користувачам мережі залишається тільки здогадуватися, ким працювати Аваков після стількох років в одному кріслі.