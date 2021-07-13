Аваков ушел в отставку: кто его заменит на посту главы МВД

Оба они являются народными депутатами от "Слуги народа".

Также, РБК-Украина стало известно, что на замещение вакантной должности рассматривается кандидатура и нынешнего председателя подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета ВР Александра Бакумова.

После отставки Арсена Авакова пост главы МВД может занять Денис Монастырский , которые сейчас руководит Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Что известно о Монастырском и Бакумове, а также кого еще СМИ видят на посту главы МВД после отставки Авакова - читайте ниже в материале Styler.

Кто такой Денис Монастырский

Украинский юрист, общественный деятель. Родился 12 июня 1980 года в городе Хмельницкий. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, кандидат юридических наук.

Преподавал в Хмельницком университете, был главой отдела по вопросам законотворчества и научных экспертиз. С 2007 по 2017 год работал в крупных юридических компаниях.

Также был секретарем Конкурсной комиссии ГБР. Автор многих научных публикаций и трех учебных пособий. Подал в Верховную Раду около 70 законопроектов.

На выборах в 2019 году баллотировался от партии "Слуга народа" в парламент, прошел под номером 19. Сейчас занимает пост председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Как написал позже в Telegram народный депутат Александр Качура, президент предложил кандидатуру Монастырского на заседании фракции.

Фото: Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кто такой Александр Бакумов

Родился 25 апреля 1989 года в Харькове. В 2010 году окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность "Правоведение") и получил квалификацию юриста (магистр права). В 2011 с отличием окончил Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, изучал финансы и историю.

Сейчас он депутат от "Слуги народа", а ранее работал проректором Харьковского национального университета внутренних дел, имеет научную степень – кандидат юридических наук.

В 2015 году участвовал в боевых действиях в АТО в составе Пограничных войск Украины, имеет звание капитана.

Фото: Александр Бакумов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Но и это еще не все...

Как утверждают источники издания НВ, на пост главы МВД еще могут рассматривать нынешнего главу СНБО Алексея Данилова. Однако от прямого ответа на этот вопрос Данилов уклонился.

Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также по информации издания, на кресло главы МВД рассматривают директора Центра инфраструктуры и технологий МВД Александра Ефименко.

Он был внесен в список люстрированных чиновников, так как занимал при Януковиче пост заместителя начальника УМД в Херсонской области. В 2017 году Ефименко через суд добился восстановления права занимать государственные должности.