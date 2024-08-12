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Аудіокниги для гострих відчуттів: 5 детективів і трилерів, що змусять серце битися швидше

Понеділок 12 серпня 2024 17:12
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Аудіокниги для гострих відчуттів: 5 детективів і трилерів, що змусять серце битися швидше Читати книги - це корисно. А слухати - ще й в рази цікавіше (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Слухати “страшні історії” - давно забуте задоволення, ще з часів дитячих посиденьок з оповідками про “чорну руку”.

Час згадати солодко-моторошні враження з аудіокнижками у добірці детективів і трилерів від РБК-Україна (проєкт Styler) та національної книжкової платформи Yakaboo.

"Танці з кістками"

(автор: Андрій Сем’янків)

Медичний трилер "Танці з кістками" став Книгою року ВВС у 2022 році і все ще є однією з найбільш популярних книжок українців.

Патологоанатом Северин із самооцінкою на нулі та мізерною зарплатою швидко піддається спокусі заробити гроші, яка змінить його життя. Хоча пропозиція не зовсім законна, а ринок трансплантації органів не є морально чистим, це стає для Северина надзвичайно спокусливим шансом на забезпечене майбутнє. З пасивного чоловіка, зневаженого оточуючими, він стає впевненим в собі та безпринципним. Один злочин призводить до іншого, а заборонене стає для нього новою нормою. Чи зможе він зупинитися і наскільки далеко готовий зайти?

Аудіокниги для гострих відчуттів: 5 детективів і трилерів, що змусять серце битися швидшеОбкладинка книги "Танці з кістками"

"Правда про справу Гаррі Квеберта"

(автор: Жоель Діккер)

Книга "Правда про справу Гаррі Квеберта", щойно вийшовши, одразу стала бестселером у Франції, а потім й у всьому світі.

Отже, сюжет: молодий письменник Маркус Гольдман дебютував зі своїм першим романом так гучно, що здається - світова слава біля його ніг. Щоправда, друга книжка ніяк не напишеться, тому Маркус звертається по допомогу до свого наставника - одного з найвідоміших авторів сучасності Гаррі Квеберта. Та крім цінних порад, як подолати страх чистого аркуша та написати бестселер, отримує від нього ще й кримінальну справу. Квеберта звинувачують у вбивстві 33-річної давності. Щоб допомогти йому та написати про це нову книжку, Маркус береться розслідувати справу.

Аудіокниги для гострих відчуттів: 5 детективів і трилерів, що змусять серце битися швидшеОбкладинка книги "Правда про справу Гаррі Квеберта"

"Служниця"

(автор: Фріда Макфадден)

Якщо вас бентежить скелет у шафі Міллі Келловей, яка втомилася жити в автівці та погодилася працювати служницею у родини Вінчестерів, то таємниця Ніни Вінчестер заморозить кров у жилах.

Щодня Міллі наводить лад у будинку, готує смачну їжу, пере, але стосунки з украй знервованою Ніною Вінчестер напружені. Згодом Міллі дізнається про неї дещо моторошне й не йме віри: невже ця жінка здатна на таке? І як Ендрю Вінчестер, цей просто ідеальний чоловік, вживається зі справжньою психопаткою? Та історія не така проста. Коли Міллі збагне, що втрапила в пастку, буде вже запізно.

Аудіокниги для гострих відчуттів: 5 детективів і трилерів, що змусять серце битися швидшеОбкладинка книги "Служниця"

"Останнє, що він мені сказав"

(автор: Лора Дейв)

Історія, яка підкорила серця понад два мільйони читачів.

Жінка, що шукає правду про зникнення свого чоловіка… за будь-яку ціну. Перед зникненням Оуен Майклз передає своїй коханій дружині, з якою прожив лише рік, записку. Лише два слова: "Захисти її".

І Ханна, попри страх і розгубленість, точно знає, про кого йдеться: про шістнадцятирічну Оуенову доньку, Бейлі. Та рано втратила матір за трагічних обставин і вперто не хоче мати нічого спільного з мачухою. Всі намагання додзвонитися до Оуена закінчуються нічим, його боса заарештовують за шахрайство, ним цікавляться федеральний маршал та агенти ФБР… Ханна швидко розуміє, що її чоловік - не той, за кого себе видавав. А Бейлі може виявитися ключем до цієї таємниці.

Аудіокниги для гострих відчуттів: 5 детективів і трилерів, що змусять серце битися швидшеОбкладинка книги "Останнє, що він мені сказав"

"Убивства на вулиці Морг"

(автор: Едгар Аллан По)

"Убивства на вулиці Морг" - оповідання американського письменника-романтика Едґара Аллана По, яке прийнято вважати першим детективним твором в історії літератури.

У "Вбивствах на вулиці Морг" описується шокуюче вбивство двох жінок - матері та її доньки, що сталося в їхньому будинку на вулиці Морг у Парижі. Тіла були знайдені в зачиненій зсередини кімнаті, причому умови злочину здаються майже надприродними.

В кімнаті знайдено безлад, свідки чули різні голоси, але ніхто не може точно сказати, що сталося. Жінки були жорстоко вбиті, і місце злочину не залишає очевидних слідів, які могли б допомогти поліції зрозуміти, як саме було скоєне вбивство та хто міг бути винуватцем.

Ця справа кидає виклик навіть найрозумнішим умам, створюючи атмосферу страху та таємниці.

Аудіокниги для гострих відчуттів: 5 детективів і трилерів, що змусять серце битися швидшеОбкладинка книги "Убивства на вулиці Морг"

Тим часом відома письменниця зробила гучну заяву про Ліну Костенко.

Також візьміть собі на замітку ці яскраві фільми з Томом Генксом - вони варті вашої уваги.

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