Аудиокниги для острых ощущений: 5 детективов и триллеров, которые заставят сердце биться быстрее

Слушать "страшные истории" - давно забытое удовольствие, еще со времен детских посиделок с рассказами о "черной руке".

Пора вспомнить сладко-жуткие впечатления с аудиокнигами в подборке детективов и триллеров от РБК-Украина (проект Styler) и национальной книжной платформы Yakaboo.

(автор: Андрей Семьянкив)

Медицинский триллер "Танцы с костями" стал Книгой года BBC в 2022 году и все еще является одной из самых популярных книг украинцев.

Патологоанатом Северин с самооценкой на нуле и скудной зарплатой быстро поддается искушению заработать деньги, которые изменят его жизнь. Хотя предложение не совсем законно, а рынок трансплантации органов не является морально чистым, это становится для Северина чрезвычайно соблазнительным шансом на обеспеченное будущее. Из пассивного мужчины, униженного окружающими, он становится уверенным в себе и беспринципным. Одно преступление приводит к другому, а запретное становится для него новой нормой. Сможет ли он остановиться и как далеко готов зайти?

Обложка книги "Танцы с костями"

(автор: Жоэль Диккер)

Книга "Правда о деле Гарри Квеберта", едва выйдя, сразу стала бестселлером во Франции, а затем и во всем мире.

Итак, сюжет: молодой писатель Маркус Гольдман дебютировал со своим первым романом так громко, что кажется - мировая слава у его ног. Правда, вторая книга никак не пишется, поэтому Маркус обращается за помощью к своему наставнику - одному из самых известных авторов современности Гарри Квеберту. И, кроме ценных советов, как преодолеть страх чистого листа и написать бестселлер, получает от него еще и уголовное дело. Квеберт обвиняется в убийстве 33-летней давности. Чтобы помочь ему и написать новую книгу, Маркус берется расследовать дело.

Обложка книги "Правда о деле Гарри Квеберта"

(автор: Фрида Макфадден)

Если вас смущает скелет в шкафу Милли Келловей, которая устала жить в автомобиле и согласилась работать служанкой у семьи Винчестеров, то тайна Нины Винчестер заморозит кровь в жилах.

Каждый день Милли наводит порядок в доме, готовит вкусную еду, стирает, но отношения с крайне расстроенной Ниной Винчестер остаются напряженными. Впоследствии Милли узнает о ней нечто жуткое и не верит: неужели эта женщина способна на такое? И как Эндрю Винчестер, этот просто идеальный мужчина, уживается с настоящей психопаткой? Но история не так проста. Когда Милли поймет, что попала в ловушку, будет уже поздно.

Обложка книги "Служница"

(автор: Лора Дэйв)

История, покорившая сердца более двух миллионов читателей.

Женщина, которая ищет правду об исчезновении своего мужа… любой ценой. Перед исчезновением Оуэн Майклз передает своей любимой жене, с которой прожил всего год, записку. Только два слова: "Защити ее".

И Ханна, несмотря на страх и растерянность, точно знает, о ком идет речь: о шестнадцатилетней дочери Оуэна, Бэйли. Та рано потеряла мать при трагических обстоятельствах и упрямо не желающая иметь ничего общего с мачехой. Все попытки дозвониться Оуэну заканчиваются ничем, его босса арестовывают за мошенничество, им интересуются федеральный маршал и агенты ФБР… Ханна быстро понимает, что ее муж - не тот, за кого себя выдавал. А Бэйли может оказаться ключом к этой тайне.

Обложка книги "Последнее, что он мне сказал"

(автор: Эдгар Аллан По)

"Убийства на улице Морг" - рассказ американского писателя-романтика Эдгара Аллана По, который принято считать первым детективным произведением в истории литературы.

В "Убийствах на улице Морг" описывается шокирующее убийство двух женщин - матери и ее дочери в их доме на улице Морг в Париже. Тела были найдены в закрытой изнутри комнате, причем условия преступления кажутся почти сверхъестественными.

В комнате найден беспорядок, свидетели слышали разные голоса, но никто не может точно сказать, что произошло. Женщины были жестоко убиты, и место преступления не оставляет очевидных следов, которые могли бы помочь полиции понять, как было совершено убийство и кто мог быть виновником.

Это дело бросает вызов даже самым умным, создавая атмосферу страха и тайны.

Обложка книги "Убийства на улице Морг"