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Астрономи виявили дві нові "суперземлі": що відомо про відкриття

Вчені відкрили планети, схожі на Землю (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Дослідники космосу виявили дві екзопланети "суперземлі", що обертаються навколо сусідньої зірки. Кожна з нововідкритих екзопланет трохи більша за нашу планету, і вони схожі за умовами до неї.

Про це пише Space.

Що відомо про відкриття

Екзопланета або позасонцева планета - планета, яка плине космічним простором, або обертається навколо якоїсь зорі, але не нашого Сонця.

Дві такі планети були помічені супутником NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), коли вони перетинали свою "батьківську" зірку, яка знаходиться приблизно в 137 світлових роках від нашої Сонячної системи.

Цей транзит спричинив провали у світлі від зірки, і аналіз цих провалів виявив присутність двох планет, а також пролив світло на деякі їхні характеристики.

Планети назвали TOI-2095 b і TOI-2095 c (відповідно до зірки з назвою TOI-2095, навколо якої вони обертаються).

Обидві планети обертаються в придатній для життя зоні цього червоного карлика Вчені бачать великі перспективи для подальших досліджень.

Перша планета TOI-2095 b у 1,39 рази ширша за нашу планету, але має в 4,1 рази більшу за її масу. Вона обертається навколо зірки за 17,7 земних днів.

Друга планета системи, TOI-2095 c, знаходиться трохи далі, обертаючись навколо зірки за 28,2 земних днів. Ця екзопланета має діаметр приблизно в 1,33 рази більший, ніж Земля, і в 7,5 разів більша за масу нашої планети.

За словами дослідників, температура поверхні планет, ймовірно, становить від 24 до 74 градусів Цельсія).

Дослідження тривають

Команда вчених має намір продовжити відкриття двох "суперземель", зробивши точні вимірювання їхніх радіальних швидкостей.

Використовуючи ці вимірювання, вони можуть краще оцінити масу TOI-2095 b і TOI-2095 c, що дозволить більш точно визначити щільність планет. Це може допомогти астрономам дізнатися, чи вдалося цим двом планетам зберегти свою атмосферу.

Раніше ми писали, що астрономи вперше зробили фото найближчої до нас планети поза Сонячною системою.

Також читайте, що вчені виявили подорожуючу планету.

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