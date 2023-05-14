Астрономы обнаружили две новые "суперземли": что известно об открытии

Что известно об открытии

Экзопланета или внесолнцевая планета - планета, "плывущая" космическим пространством, или вращающаяся вокруг какой-то звезды, но не нашего Солнца.

Две такие планеты были замечены спутником NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), когда они пересекали свою "родительскую" звезду, которая находится примерно в 137 световых годах от нашей Солнечной системы.

Этот транзит вызвал провалы в свете от звезды, и анализ этих провалов обнаружил присутствие двух планет, а также пролил свет на некоторые их характеристики.

Планеты назвали TOI-2095b и TOI-2095c (согласно звезде с названием TOI-2095, вокруг которой они вращаются).

Обе планеты обращаются в подходящей для жизни зоне этого красного карлика Ученые видят большие перспективы для дальнейших исследований.

Первая планета TOI-2095 b в 1,39 раза шире нашей планеты, но имеет в 4,1 раза больше ее массы. Она оборачивается вокруг звезды за 17,7 земных дней.

Вторая планета системы, TOI-2095 c, находится чуть дальше, оборачиваясь вокруг звезды в 28,2 земных дней. Эта экзопланета имеет диаметр примерно в 1,33 раза больше, чем Земля, и в 7,5 раз больше массы нашей планеты.

По словам исследователей, температура поверхности планет, вероятно, составляет от 24 до 74 градусов Цельсия.

Исследования продолжаются

Команда ученых намерена продолжить открытие двух "суперземель" сделав точные измерения их радиальных скоростей.

Используя эти измерения они могут лучше оценить массу TOI-2095 b и TOI-2095 c, что позволит более точно определить плотность планет. Это может помочь астрономам узнать, удалось ли этим двум планетам сохранить свою атмосферу.