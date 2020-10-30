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Ученые открыли путешествующую планету: удивились даже астрономы

Пятница 30 октября 2020 21:29
Ученые открыли путешествующую планету: удивились даже астрономы
Ученые обнаружили планету, которая путешествует (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Астрономы сделали открытие уникальной планеты-путешественницы

Ученые открыли планету OGLE-2016-BLG-1928, которую уже успели окрестить "планетой-сиротой", которая свободно путешествует между звездами, несмотря на гравитацию.

Известно, что планеты связаны со своими звездами, вокруг которых вращаются, сдерживаемые их гравитацией. Но некоторые планеты называют межзвездными, "планетами-странниками". Такие свободно летают в космосе, говорится в отчете ученых.

Астрономы до сих пор насчитали в космосе всего 22 таких планеты, но они предполагают, что таких могут быть миллиарды, а то и больше в нашей галактике.

Дело в том, что наблюдать за такими планетами непросто. Ведь их нельзя заметить по влиянию на материнскую звезду или ее излучению. Ученые используют для "поимки" таких планет методы микролинзирования (искажение света расположенных дальше объектов, на фоне которых проходит темная масса).

И недавно ученые заявили об открытии наименьшей из известных планет, которая летит свободно. Ее назвали OGLE-2016-BLG-1928. Размером она такая, как Земля, или даже меньше.

Ученые нашли планету-путешественницу (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что ученым удалось найти неподалеку от нашей Солнечной системы планетарную систему с экзопланетами, пригодными для жизни. Находится она, в космических масштабах, очень близко.

Также астрономам удалось выявить в космосе уникальную черную дыру на расстоянии 1000 световых лет от Земли, что делает ее самой близкой к нашей солнечной системе из когда-либо найденных.

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