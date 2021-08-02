ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Астрономы впервые сделали фото ближайшей к нам планеты вне Солнечной системы

Новина українською →
Понедельник 02 августа 2021 16:13
Астрономы впервые сделали фото ближайшей к нам планеты вне Солнечной системы Фото: Астрономы впервые сделали фото ближайшей к нам экзопланеты (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Астрономам впервые удалось сделать фото самой близкой к нам планеты. Такие объекты называют экзопланетами (внесолнечными планетами), то есть такими, которые находятся вне Солнечной системы.

Об этом сообщает sciencealert.

Сложность в изучении экзопланет заключается в том, что они очень далекие и тусклые, ведь свет звезды-хозяина не дает ее рассмотреть как следует.

Открытая экзопланета называется COCONUTS-2b, и она вращается вокруг звезды под названием COCONUTS-2.

"COCONUTS-2b - ближайшая к Земле экзопланета, полученная прямым изображением на сегодняшний день - на расстоянии всего 35 световых лет - это редкость среди открытий экзопланет", - рассказывают ученые.

Астрономы впервые сделали фото ближайшей к нам планеты вне Солнечной системы

Фото: sciencealert.com

Планета являет собой массивный газовый гигант, который вращается вокруг своей звезды на большом расстоянии.

Интересно, что система, в которой расположена попавшая на снимок планета, представляет собой совершенно иную планетную систему, чем наша собственная Солнечная система.

Обнаруженной экзопланете всего лишь 800 миллионов лет (Земле - 4,54 миллиарда лет).

Ранее мы писали, что ученые обнаружили путешествующую планету. Этому открытию удивились даже астрономы.

Также ученым удалось найти неподалеку от Солнечной системы планетарную систему с экзопланетами, пригодными для жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
планета
LITE
Пророка Ильи 2 августа: важные традиции, приметы и запреты большого праздника
Пророка Ильи 2 августа: важные традиции, приметы и запреты большого праздника