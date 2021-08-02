Астрономы впервые сделали фото ближайшей к нам планеты вне Солнечной системы
Астрономам впервые удалось сделать фото самой близкой к нам планеты. Такие объекты называют экзопланетами (внесолнечными планетами), то есть такими, которые находятся вне Солнечной системы.
Об этом сообщает sciencealert.
Сложность в изучении экзопланет заключается в том, что они очень далекие и тусклые, ведь свет звезды-хозяина не дает ее рассмотреть как следует.
Открытая экзопланета называется COCONUTS-2b, и она вращается вокруг звезды под названием COCONUTS-2.
"COCONUTS-2b - ближайшая к Земле экзопланета, полученная прямым изображением на сегодняшний день - на расстоянии всего 35 световых лет - это редкость среди открытий экзопланет", - рассказывают ученые.
Фото: sciencealert.com
Планета являет собой массивный газовый гигант, который вращается вокруг своей звезды на большом расстоянии.
Интересно, что система, в которой расположена попавшая на снимок планета, представляет собой совершенно иную планетную систему, чем наша собственная Солнечная система.
Обнаруженной экзопланете всего лишь 800 миллионов лет (Земле - 4,54 миллиарда лет).
Ранее мы писали, что ученые обнаружили путешествующую планету. Этому открытию удивились даже астрономы.
Также ученым удалось найти неподалеку от Солнечной системы планетарную систему с экзопланетами, пригодными для жизни.